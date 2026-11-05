La ciencia desarrolla tratamiento contra el cáncer en perros y gatos

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con las universidades autónomas de Baja California y de Guadalajara, desarrollaron un producto experimental a base de nanopartículas de plata denominado Argovit, diseñado para el tratamiento de patologías oncológicas en perros y gatos.

El estudio es liderado por el Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN) de la institución mexicana. La formulación busca frenar el crecimiento tumoral de manera selectiva sin provocar la toxicidad ni los efectos secundarios vinculados a las terapias convencionales.

La investigadora del CNyN, Nina Bogdanchikova, explicó que las partículas de plata reducidas a escala nanométrica adquieren propiedades médicas contra diversas patologías. No obstante, advirtió que al medir menos de 100 nanómetros pueden resultar nocivas, riesgo que la nueva formulación elimina.

Evaluación en fases clínicas veterinarias

El proyecto transcurre en la primera de tres etapas de prueba, con la participación de ocho perros y gatos diagnosticados con distintas neoplasias. En esta fase los especialistas monitorean la evolución de las lesiones mediante radiografías, análisis sanguíneos y escaneos periódicos.

Entre los casos evaluados destaca el de una canina de 14 años con metástasis pulmonar iniciada en la escápula. Tras cuatro meses de administración diaria de Argovit, la progresión del padecimiento se detuvo, según confirmó la médica veterinaria Norma Elvira Díaz Ramos, lo que abre la posibilidad de evaluar la sustancia en seres humanos a futuro, citado por Wired.