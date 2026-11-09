Sustituir la sal convencional salvaría tres millones de vidas al año

Un modelo matemático publicado en la revista científica Nature Health indica que sustituir una parte del cloruro de sodio por cloruro de potasio en la sal de mesa evitaría casi tres millones de muertes anuales a escala global.

La investigación del Instituto George para la Salud Global determinó que esta modificación reduciría hasta un 14,6% los fallecimientos por enfermedades cardiovasculares y renales, al combatir la presión arterial elevada.

El profesor del Instituto George Bruce Neal afirmó: “Consumir demasiado sodio y no suficiente potasio son causas bien establecidas de presión arterial alta. El cambio a la sal enriquecida con potasio aborda estos dos problemas dietéticos al mismo tiempo, con beneficios sustanciales para la salud”.

Obstáculos de costos e impacto en la población

Las estimaciones del modelo señalan que la medida evitaría 1.082.666 muertes al año en China, 104.787 en EEUU y 30.464 en México. Sin embargo, los autores aclararon que se trata de un escenario aspiracional por el costo de la sal con potasio, el cual duplica el valor del producto convencional.

Asimismo, el consumo de este sustituto representa riesgos para pacientes con enfermedades renales. Los investigadores recordaron el antecedente del siglo XX, cuando la adición de yodo a la sal redujo de 113 a 19 los países con deficiencia nutricional, según datos de Unicef.