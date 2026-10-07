UCV abre especialización que combina creatividad y educación mediática

El postgrado en “Educación para el uso creativo de la TV”, de la Universidad Central de Venezuela, iniciará una nueva edición para formar especialistas en torno a bases científicas sobre educación y comunicación (educomunicación) en diferentes medios. El programa promueve la visión creativa, práctica y transformadora en contextos educativos, sociales, culturales y empresariales, que requieren cada vez más de una lectura crítica de los medios para tomar decisiones y acciones fundamentadas y estratégicas, dice una nota del Ininco.

De allí que esta especialización esté dirigida a educadores, comunicadores, abogados, ingenieros, médicos, arquitectos, contadores, administradores y otros profesionales, debido a su amplio alcance en los aspectos teóricos y prácticos, multidisciplinarios, que le permite su naturaleza social.

Vale destacar que el programa forma parte de los postgrados del Instituto Venezolano de Investigaciones de la Comunicación “Antonio Pasquali” (Ininco), de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV, y tiene un enfoque centrado en la motivación para la participación de los estudiantes. Ello les permitirá asumir de manera consciente el rol de receptores analíticos y también el de creadores de contenidos en diversos medios, al tiempo que conocerán los riesgos y oportunidades del mundo digital.

En la actualidad, las relaciones humanas suelen estar mediadas por el uso de teléfonos “inteligentes” y computadoras conectadas a Internet, Inteligencia Artificial, redes sociales, así como por la prensa escrita, la radio, el cine y la televisión, en sus presentaciones tradicionales y también en su cambiante y acelerada versión en el mundo digital, donde proliferan –por nombrar algunos- el “podcast”, el “streaming” y el “post”, dentro de un “scrolling” infinito, intervenido por el “algoritmo”.

Estas nuevas terminologías y las complejas dinámicas de los medios suponen la necesidad de una alfabetización mediática e informacional, como lo plantea la Unesco. En este caso, se trata de una actualización dirigida a profesionales de cualquier disciplina que deseen mantenerse a la vanguardia en torno al uso eficiente y edificante de los medios.

Desde el punto de vista de esta especialización, a lo anterior tendría que sumarse el hecho de que es conveniente hacer tal alfabetización en materia de medios a partir de la comprensión de los mismos como valiosas herramientas de enseñanza-aprendizaje.

Además, es importante hacer notar que la educación para el uso creativo de los medios no sólo se refiere al sistema educativo formal, sino que puede y deber ir más allá; de donde surge su impacto extendido a espacios de la educación no formal, la cual ocurre en interacciones empresariales, sociales, comunitarias y culturales, que fluyen a través de los medios y se ven constantemente influenciadas por sus contenidos.

En ese sentido, quienes se interesen en convertirse en especialistas y descubrir las soluciones que el conocimiento sobre medios puede facilitar en cualquier ámbito de la vida, están convocados a formalizar su preinscripción en la Especialización en Educación para el uso creativo de la TV. Lo pueden hacer de lunes a viernes, en horario de oficina, en el piso 5 del edificio de Postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV, en el Centro Comercial Los Chaguaramos de Caracas.