Venezuela participa por cuarta vez en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía

Una delegación de seis jóvenes del Programa Nacional Semilleros Científicos representan a Venezuela en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía (OWAO), que se desarrolla en el territorio federal de Sirius, Rusia, hasta el 14 de noviembre y que reúne a estudiantes talentosos de distintas partes del mundo.

A través de sus redes sociales, el ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Yván Gil, detalló que la delegación nacional está integrada por jóvenes provenientes de los estados Zulia, La Guaira, Miranda, Carabobo, Bolívar y Mérida.

«Hasta el 14 de noviembre, estos jóvenes excepcionales representarán al país por cuarta vez consecutiva en esta competencia internacional, que reúne a estudiantes talentosos de todo el mundo y combina la tradición astronómica con métodos innovadores de evaluación», expresó el ministro Yván Gil.

En concreto, la delegación está conformada por César Leal, representante del estado La Guaira y quien conquistó el año pasado medalla de oro y Mención Diamante en esta competencia; Miguel Vergel, del estado Zulia y ganador de la II Olimpiada Venezolana de Astronomía; Fernando Rivas del estado Carabobo, quien obtuvo medalla de bronce el año pasado en esta competencia; Rafael Lezama, del estado Bolívar; Claudibeth Barrios del estado Miranda y Arian Laya del estado Mérida.

Gil también señaló que el Gobierno nacional brinda respaldo a esta generación de jóvenes que forma parte del relevo en el desarrollo tecnológico y la innovación del país.

«Confiamos en que nuestros Semilleros Científicos serán los líderes del desarrollo tecnológico, la innovación y el futuro de la Patria», concluyó.

Cabe recordar que esta olimpiada es una competencia internacional de alto nivel que reúne a los estudiantes más destacados del mundo y cuenta con el apoyo del Centro Educativo Sirius.