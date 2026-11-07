Seis jóvenes representan al país en esta competencia internacional que se celebra en Rusia/Foto: Yván Gil/Redes Sociales
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Venezuela participa por cuarta vez en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía

Jóvenes del Programa Nacional Semilleros Científicos de seis estados compiten en el encuentro internacional que se celebra en Rusia

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Una delegación de seis jóvenes del Programa Nacional Semilleros Científicos representan a Venezuela en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía (OWAO), que se desarrolla en el territorio federal de Sirius, Rusia, hasta el 14 de noviembre y que reúne a estudiantes talentosos de distintas partes del mundo.

A través de sus redes sociales, el ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Yván Gil, detalló que la delegación nacional está integrada por jóvenes provenientes de los estados Zulia, La Guaira, Miranda, Carabobo, Bolívar y Mérida.

«Hasta el 14 de noviembre, estos jóvenes excepcionales representarán al país por cuarta vez consecutiva en esta competencia internacional, que reúne a estudiantes talentosos de todo el mundo y combina la tradición astronómica con métodos innovadores de evaluación», expresó el ministro Yván Gil.

En concreto, la delegación está conformada por César Leal, representante del estado La Guaira y quien conquistó el año pasado medalla de oro y Mención Diamante en esta competencia; Miguel Vergel, del estado Zulia y ganador de la II Olimpiada Venezolana de Astronomía; Fernando Rivas del estado Carabobo, quien obtuvo medalla de bronce el año pasado en esta competencia; Rafael Lezama, del estado Bolívar; Claudibeth Barrios del estado Miranda y Arian Laya del estado Mérida.

Gil también señaló que el Gobierno nacional brinda respaldo a esta generación de jóvenes que forma parte del relevo en el desarrollo tecnológico y la innovación del país.

«Confiamos en que nuestros Semilleros Científicos serán los líderes del desarrollo tecnológico, la innovación y el futuro de la Patria», concluyó.

Cabe recordar que esta olimpiada es una competencia internacional de alto nivel que reúne a los estudiantes más destacados del mundo y cuenta con el apoyo del Centro Educativo Sirius.

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