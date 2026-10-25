Galletas de café con corazón de chocolate

INGREDIENTES

• 250 gr de mantequilla

• 55 gr de azúcar glas

• 220 gr de harina de trigo

• ¼ de cucharadita de polvo de hornear

• 2 cucharadas de café negro

• Gotas de chocolate

PREPARACIÓN

Se calienta el horno a 180º, se bate la mantequilla con el azúcar y el café hasta obtener una crema ligera y esponjosa. En otro recipiente ponemos la harina y el polvo de hornear por un colador, luego se agrega poco a poco en la crema y se mezcla bien hasta formar una masa.

Colocamos esta masa en una mesa limpia y la estiramos y con un molde en forma de estrella se cortan las galletas. Cuando ya no se pueda formar más se vuelve a extender lo que queda de la masa y repetir.

Sobre una bandeja engrasada para hornear colocamos las estrellas y en el centro de ellas ponemos una gota de chocolate, horneamos durante unos 7 minutos hasta que los bordes empiecen a dorarse.