Pimentones rellenos

NGREDIENTES

• 4 pimentones rojos, verdes o amarillo gordos, medianos y que se mantengan de pie

• 1/4 de kilo de carne molida

• 3 cucharadas de aceite

• 3 cucharadas de salsa inglesa

• 2 dientes de ajo machacados

• 1 cebolla pequeña picadita

• 3 ajíes dulces picaditos

• 1 taza de tomate picadito sin piel y sin semillas

• 2 cucharadas de pasta de tomate

• 1 cucharadita de hojas de orégano

• 1/8 de cucharadita de sal

• 1 taza de arroz cocido

• Quesos rallados al gusto para gratinar



PREPARACIÓN

En un caldero se calienta el aceite, se agrega la carne molida, la salsa inglesa, el ajo y la cebolla. Se cocina a fuego medio hasta que carne molida bote sus jugos y se evaporen, tomando así el gusto de la cebolla y el ajo, se agrega el ají dulce, el tomate, la pasta de tomate y el orégano. Se deja cocinar por 10 minutos más, revolviendo de vez en cuando, hasta obtener una carne molida cocida pero jugosa.

Se retira del fuego y se le agrega el arroz cocido, revolvemos y rellenamos los pimentones que se han cocinado previamente en el horno a 350 grados en una bandeja o refractario con un poco de aceite y sal, y tapados con papel aluminio aproximadamente por 20 minutos o hasta que estén cocidos y hayan botado su propia agua. Se les colocan queso por encima, se gratinan y listo.

Este plato se puede acompañar con puré de papas y una ensalada fresca de lechugas.