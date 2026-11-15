Sopa de cola de res con arroz

INGREDIENTES

• 1 kilo de rabo (cola de res) cortado

• 1 limón para lavar la cola de res

• la parte blanca de un ajo porro

• 1 rama de celery

• 1 cebolla cortada en dos

• 1/2 taza de arroz

• 3/4 de taza de celery picado pequeño

• 1/4 de taza de zanahoria picada en cuadros pequeños

• 4 cucharaditas de sal

• 1/4 de cucharadita de pimienta blanca

• 1/4 de taza de aceite

• 1 taza de cebolla rallada

• 3 dientes de ajos machacados

• 1/2 taza de tomates machacados

• 1/2 taza de tomates rallados, sin piel y sin semillas

• 1/4 de taza de pimentón rallado sin venas y sin semillas

• 1/4 de taza de alcaparras picaditas; si son las pequeñas, no se pican



PREPARACIÓN

Se lava bien la cola de res bajo el agua corriente, raspándola con un cuchillo y se frota con el limón. Se introduce en una olla grande con la cebolla, la rama de celery, y el ajo porro y se cubre de agua. Se lleva a un hervor, se baja el fuego a medio y se cocina hasta que la cola ablande.

Se cuela el caldo, se eliminan las legumbres, se separa la carne de los huesos de la cola y se desechan los huesos, la carne se corta en trocitos y se devuelve al caldo en una olla limpia. Se agregan también el arroz lavado y escurrido, el celery, la zanahoria, la sal y la pimienta.

Aparte, en un caldero o sartén, se prepara un sofrito de la siguiente manera: en un caldero pequeño se pone aceite a calentar, se agrega la cebolla, el ajo, y se sofríen hasta marchitar, se agregan el tomate y el pimentón y se sofríen unos minutos más.

Se agrega el sofrito a la olla donde está el caldo, colándolo a través de un colador de alambre que se introduce parcialmente en el caldo, exprimiendo los sólidos con una cuchara de madera contra las paredes del colador para sacarle el máximo de jugo.

Se agregan las alcaparras bebé o las grandes picaditas. Se lleva todo nuevamente a un hervor y se cocina unos 40 a 45 minutos, o hasta que los granos de arroz se abran y listo.