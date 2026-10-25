Torta de chocolate oscuro

INGREDIENTES

• 450 g de margarina sin sal

• 2 tazas de azúcar

• 4 huevos

• 500 g de harina de trigo leudante

• 1 cucharada de cacao en polvo

• 1/2 taza de leche

• 2 tabletas de chocolate oscuro para postre

PREPARACIÓN

Para comenzar, en un bol grande colocamos la azúcar y la margarina y con una batidora de mano, batimos hasta que se vea súper cremosa. Aparte separamos las yemas de los huevos y reservamos las claras en un recipiente muy limpio, sin dejar de batir, agregamos las yemas una a una y batimos bien, aparte cernimos la harina con el cacao en polvo y mezclamos bien, luego lo agregamos a la mezcla y reservamos.

Aparte en una olla calentamos la leche y agregamos las tabletas de chocolate oscuro picadas y mezclamos bien hasta derretir el chocolate por completo, luego retiramos del fuego y lo dejamos reposar para agregarlo a la preparación anterior.

Aparte batimos las claras de huevo a punto de nieve (en un recipiente muy limpio si es posible límpielo primero con un pañito con vinagre) luego incorporamos la nieve a la mezcla de manera envolvente.

Engrase y enharine un molde y vierta la mezcla y horneamos por 20 minutos a 180°. Una vez frío, prepare las porciones y decore, con el motivo de su preferencia.