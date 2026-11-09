1.500 estudiantes cojedeños participan en estudio de calidad educativa

Más de 1.500 estudiantes de educación básica y media general del estado Cojedes participarán en la Evaluación Nacional de Aprendizaje y Factores Asociados (Enafa 2026), una prueba que será aplicada a partir de este martes hasta el viernes 13 de noviembre en 35 instituciones educativas de la entidad.

La información la dieron a conocer este lunes el coordinador nacional de formación y pedagogía del observatorio de la calidad educativa venezolana, Alexander Perales, y la profesora Petra Nervo, directora estadal del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa, quienes desde el auditorio de la Universidad Deportiva del Sur, en una jornada de formación, ofrecieron los detalles para aplicar esta evaluación.

Perales destacó que en esta entidad llanera son 35 instituciones educativas en las que se aplicará esta prueba. “Son 35 escuelas participantes que nos van a permitir recibir insumos para poder orientar los procesos pedagógicos de nuestros estudiantes, el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la consolidación de la calidad educativa en todo el territorio nacional”, enfatizó.

Por su parte, la profesora Petra Nervo, directora estadal del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa, resaltó que este proceso parte del reconocimiento transparente de los avances y desafíos en las aulas. Nervo agradeció el respaldo del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, y del equipo técnico nacional que acompaña la agenda de distribución de material y formación en los municipios desde este lunes.

Indicó que esta formación es con el fin de recibir orientación en cuanto a los detalles para la aplicación de la Enafa. “Estamos en la búsqueda de la calidad educativa, pero para nosotros lograr la calidad educativa debemos reconocer los avances y las debilidades que podamos conseguir en nuestras diferentes instituciones educativas”, resaltó.

Esta prueba, diseñada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación a través del Observatorio de la Calidad Educativa Venezolana, tiene como objetivo evaluar de manera integral el rendimiento escolar real y el impacto de los entornos socioemocionales, familiares y de aula; además, involucra a estudiantes de 4to grado, 1er año y 4to año.

Durante la formación las autoridades explicaron que la prueba no se limita al ámbito académico tradicional, sino que comprende exámenes lógicos y diagnósticos de lectura y escritura, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, a la par de un módulo enfocado en habilidades socioemocionales. Además, la prueba cuenta con cuadernillos específicos de factores asociados dirigidos también a los padres, representantes, docentes y directivos con el fin de obtener un diagnóstico multifactorial del entorno del estudiante.