Atienden a más de 7.000 familias con misiones sociales en Cojedes

Más de siete mil familias pertenecientes a 54 comunidades del estado Cojedes fueron atendidas mediante un abordaje social e integral desarrollado durante el fin de semana, según informó la directora territorial del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, Yamileth de Barrios.

Destacó que, en una articulación perfecta estas jornadas están orientadas a brindar protección social directa e inmediata al pueblo, con un extraordinario despliegue del Sistema de Misiones, Grandes Misiones y la Vicepresidencia Social en los nueve municipios de la entidad llanera.

Soberanía alimentaria en el territorio

Barrios informó que, en el marco de las Ferias del Campo Soberano, se logró la distribución masiva de 20 Toneladas Métricas (TM) de proteína animal (carne, pollo y pescado), así como 10 TM de víveres esenciales, garantizando el acceso a precios justos a rubros como harina de maíz, arroz, pasta, aceite, azúcar, café, lácteos y embutidos.

Asimismo, la vocera resaltó que se asignaron tres TM adicionales de alimentos y proteínas dirigidas exclusivamente a reforzar los programas de protección social, logrando impactar a más de 2.800 abuelos y abuelas de la región, resaltando que, en estas jornadas destacaron por su participación y acompañamiento entes fundamentales como Fundaproal, PDVAL, Mercal, Indugram CA, Chamba Juvenil, Somos Venezuela, las misiones sociales y el Instituto Nacional de Nutrición (INN), este último brindando orientación nutricional y degustaciones a las familias asistentes.

Salud y atención integral para las familias vulnerables

A la par de la atención alimentaria, se desarrolló un abordaje de Salud Integral que ofreció consultas de medicina general, pediatría y geriatría, acompañadas de la entrega totalmente gratuita de medicamentos esenciales.

De igual forma, brigadistas de la Misión José Gregorio Hernández y médicos de Barrio Adentro realizaron la evaluación y captación de personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas, garantizando su incorporación inmediata a los programas de protección e inclusión social.

​«Estas acciones ratifican el compromiso incansable de la Vicepresidencia Social y de nuestras instituciones de seguir desplegadas en las catacumbas del pueblo, brindando respuestas inmediatas y elevando la calidad de vida de las familias más vulnerables del estado Cojedes», concluyó Yamileth de Barrios.