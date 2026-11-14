Cojedes celebró el Día Nacional del Teatro

Con una vibrante muestra de espectáculos escénicos protagonizados por jóvenes talentos de diferentes municipios, el estado Cojedes conmemoró por todo lo alto el Día Nacional del Teatro en las instalaciones de la Cinemateca de San Carlos.

La jornada reunió a exponentes de las artes escénicas en un encuentro que puso de manifiesto el crecimiento, la unión y la constante evolución del gremio teatral en la entidad llanera.

Durante la apertura del evento, Yara Suárez tomó la palabra para compartir un emotivo y profundo relato redactado por la reconocida actriz del Teatro Negro de Barlovento, Irma Pacheco, un mensaje que invitó a los presentes a enaltecer y dignificar la práctica teatral en todo el territorio nacional.

A esta celebración se sumaron estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), consolidando la participación activa del relevo generacional en representación del movimiento teatral cojedeño.

El reconocido director de teatro y cine Leonardo Prémoli destacó la trascendencia de la fecha y la fortaleza de la escena regional. «El teatro nunca morirá, el teatro seguirá vivo y en Cojedes está más vivo que nunca», expresó Prémoli, al tiempo que enumeró la participación de emblemáticas agrupaciones como Rampa, Coroteco, Rejas y A caer el cuarto rey (municipio Tinaco).

Asimismo, enfatizó que el arte escénico funciona como un puente de integración comunitaria: «El teatro une, no desune; nos permite relacionarnos, crear e imaginar cuentos y realidades que hoy se reflejan en este escenario».

La celebración fue propicia para rendir tributo a la trayectoria de insignes maestros que han dedicado su vida a la formación artística en la región, entre ellos José Daniel Suárez Hermoso y la profesora Ulrique Sánchez.

En este sentido, se anunció con orgullo que la profesora Sánchez recibió un galardón de significación nacional en el Teatro Juárez de Barquisimeto, un reconocimiento a su incalculable aporte cultural. Con estas bases y el semillero de nuevas generaciones, Cojedes ratifica que el arte dramático continúa marcando pauta con proyección de futuro.