Con fe e historia celebran a San Carlos Borromeo en Cojedes

El pueblo cojedeño, junto a las autoridades regionales y locales, rindió tributo este miércoles a San Carlos Borromeo, patrono de la ciudad capital del estado Cojedes, con actividades religiosas y culturales realizadas en la iglesia Inmaculada Concepción (Catedral).

La programación dio inicio con una significativa Parada de Honor, rendida por los cuerpos de seguridad y agrupaciones civiles locales, como homenaje institucional al santo protector y en reconocimiento al legado histórico de la villa fundada en 1678.

Seguidamente, se llevó a cabo la Misa Solemne de Acción de Gracias, oficiada por monseñor Alexander Rivera Vielma, obispo de la Diócesis de San Carlos.

El cierre de la conmemoración estuvo engalanado por variados actos culturales, con la presentación de agrupaciones folclóricas, muestras de danza y manifestaciones artísticas locales que pusieron de manifiesto el talento regional y el sentir sancarleño.

Rivera Vielma, en su homilía, destacó el legado de caridad, humildad y servicio de San Carlos Borromeo, exhortando a la feligresía a renovar los valores de solidaridad, unidad y fe en la construcción de una mejor sociedad.

Presentan Plan Diocesano de Pastoral 2027-2031

En el marco de las festividades en honor a San Carlos Borromeo, la Diócesis de San Carlos presentó oficialmente ante la feligresía el Plan Diocesano de Pastoral 2027-2031 durante la celebración litúrgica en la Iglesia Catedral.

El obispo destacó que este instrumento constituye el eje rector del quehacer eclesial para los próximos años, estructurado bajo la línea transversal EPE (Eucaristía, Palabra y Encuentro) para fortalecer la fe y el servicio comunitario.

Durante su alocución, monseñor Rivera Vielma expresó un profundo agradecimiento a todos los actores que hicieron posible la consolidación de este proyecto, reconociendo a los fieles, a quienes aportaron ideas a través del discernimiento y al equipo encargado de la redacción.

La jornada concluyó con la lectura del acta oficial a cargo del presbítero José Luis Navas, canciller de la Diócesis de San Carlos, precediendo la firma protocolar del documento. Con este acto solemne, la Iglesia local ratifica su compromiso evangelizador y su ruta pastoral de cara al período 2027-2031.