El Ministerio para la Salud (MinSalud) realizó la distribución de material médico-odontológico en ocho centros de salud en el estado Cojedes a fin de garantizar servicios gratuitos, oportunos y de alta calidad para toda la comunidad.

La jornada de abastecimiento estratégico beneficia de manera directa los municipios Tinaquillo, Ezequiel Zamora, Anzoátegui y Rómulo Gallegos, refiere una publicación en Instagram de la cartera de salud.



A través de esta dotación, se consolida un total de ocho puntos odontológicos activos tanto en los Consultorios Populares Tipo II y III (CPT) de la Red Comunal, como en las Clínicas Populares Integrales (CPI) de la red especializada del territorio cojedeño.

Estos espacios de salud ofrecen servicios que incluyen atención preventiva como limpiezas dentales y aplicación de flúor; colocación de resinas, sellantes y tratamientos protectores para piezas dañadas y extracciones dentales y procedimientos menores realizados bajo estrictas normas de seguridad.

Con estas acciones, el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MinSalud) reafirma su compromiso con el bienestar integral de las familias cojedeñas y consolida el acceso gratuito a los servicios especializados del Sistema Público Nacional de Salud (Spns).