Esclarecen riña entre hinchas de fútbol y vecinos de Chirgüita en Cojedes

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Tinaquillo, esclarecieron la violenta riña colectiva ocurrida en el sector Chirgüita del municipio Tinaquillo, estado Cojedes, la cual dejó un saldo de seis personas heridas por perdigones y una por arma blanca.

De acuerdo con las investigaciones de campo e inspecciones técnicas de la policía científica, el incidente se desencadenó durante la madrugada del pasado sábado, cuando dos unidades de transporte de la empresa Expresos del Occidente, en las que se desplazaban fanáticos del equipo Deportivo Táchira, realizaron una parada en un establecimiento comercial de la zona.

La situación se tornó crítica cuando varios pasajeros notaron que un comerciante local los grababa. Al ser abordado, el ciudadano explicó que realizaba la filmación para sus redes sociales; sin embargo, la exigencia de los fanáticos para que cesara la grabación derivó en una acalorada discusión que pasó rápidamente a las agresiones físicas en plena vía pública.

En medio del tumulto, un grupo de aficionados arremetió contra el comerciante, a quien acorralaron e hirieron con un objeto punzopenetrante, propinándole al menos tres estocadas.

​Ante el ataque, un habitante del sector intervino en defensa del comerciante accionado un arma de fuego tipo escopeta contra la multitud, lo que dejó un saldo de seis hinchas heridos por perdigones.



​Actuaciones policiales y detención

​Aunque las primeras indagaciones fueron iniciadas por la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), el Cicpc determinó la secuencia de los hechos, identificó a los involucrados y capturó al autor de las detonaciones.

​El detenido quedó identificado como Gustavo Alirio Rodríguez Morillo. Vecinos de Chirgüita han solicitado su liberación, alegando que actuó en defensa del comerciante agredido.

Tanto el aprehendido como las actuaciones correspondientes quedaron a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público del estado Cojedes.