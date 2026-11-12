Grandeliga Daniel Palencia recibió homenaje en Cojedes

El lanzador venezolano de los Cachorros de Chicago, Daniel Palencia, fue homenajeado por el ejecutivo regional a través de la Lotería de Cojedes, este jueves 12 de noviembre.

En el acto, donde estuvo acompañado por sus padres, el pelotero recibió una estatuilla del icónico Monumento al Mango como reconocimiento a su destacada trayectoria y por dejar en alto el nombre del estado en el mejor béisbol del mundo.

Visiblemente conmovido por el recibimiento, el derecho agradeció el afecto de sus coterráneos y confesó que aún le sorprende el impacto que su figura genera fuera del terreno.

​»A veces llego a lugares y la gente se me queda viendo y pienso si tengo algo o qué. Hay momentos en los que no caigo en cuenta, pero son cosas que hice por mi país y por mi pueblo. Es mi manera de competir y siempre estoy contento de hacerlo en ese nivel y de estar aquí con mi gente», expresó Palencia.

Prioridad física y el llamado de la «Nave»

Uno de los puntos centrales de su encuentro con la prensa fue su posible incorporación a los Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Palencia reveló que ha mantenido conversaciones con la gerencia turca, aunque subrayó que su debut en la pelota criolla dependerá estrictamente de su condición física.

«Nos estamos preparando, vamos a ver qué sale. Lo principal es la salud; quiero que mi cuerpo se sienta bien hasta el 100 % y después vemos», puntualizó el relevista, dejando abierta la expectativa entre la afición magallanera.

Balance de 2026 y apuesta al futuro

Al evaluar su desempeño en las Grandes Ligas durante la zafra de 2026, el cojedeño reconoció que los quebrantos físicos limitaron el cumplimiento de todos sus objetivos iniciales; pero rescató la madurez adquirida en la Gran Carpa.

​»Fueron cosas que se me escaparon de la mano. Mi salud. Fue un año en el que aprendí y valoré mucho. No se dio todo lo que yo quería, pero fue de mucho aprendizaje; no lo tomo como una falla y estoy agradecido con los Cachorros y con Dios», afirmó.

Con la mirada puesta en el desarrollo deportivo de San Carlos, adelantó que ya trabaja en iniciativas para retribuir el apoyo recibido: «Sí se vienen cosas para que se puedan sacar futuros peloteros. Esa es la meta».

Palencia cerró su intervención enviando un mensaje de perseverancia a los niños que hoy se forman en las categorías menores, instándolos a no rendirse ante las adversidades. «Nada es imposible, no importa dónde estés si tienes un propósito y una meta; solamente tienes que intentarlo, al final no hay nada que perder», dijo.

Finalmente, dedicó palabras de gratitud a sus padres y exhortó a los representantes a respaldar los sueños deportivos de sus hijos.

«Mi papá me llevaba todos los días a la práctica, mi mamá me compraba los tacos. Todos ellos hicieron sus esfuerzos y creo que mi éxito viene de ahí. Una vez yo fui ese niño que vio gente de Grandes Ligas; hoy hay niños que me ven así y trato de que tengan ese futuro y todo lo que yo tuve», concluyó el grandeliga.