El gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, junto al alcalde del municipio Tinaquillo, Lizardo Rojas, inauguraron oficialmente la noche de este martes la rehabilitada Plaza Francisco de Miranda y una nueva capilla, con el propósito de devolverle a las familias espacios dignos para la convivencia, el deporte y la espiritualidad.

La entrega de estas obras se consolida como un hito dentro del Proyecto Ciudad de Tinaquillo, un plan estratégico impulsado por la gestión municipal para modernizar el entorno urbano y ofrecer a los habitantes lugares seguros, funcionales y estéticamente atractivos.

Durante la ceremonia inaugural, el alcalde Lizardo Rojas subrayó el profundo impacto social que representa el rescate de esta área para los sectores circunvecinos. «Hoy no solo entregamos una obra física; hemos liberado a la Plaza Miranda de la desidia, el abandono y los vicios que durante tanto tiempo afectaron la tranquilidad y el libre tránsito de nuestra gente», destacó.

Agregó que, bajo un diseño pensado para los ciudadanos y el ambiente, la intervención integral combinó criterios de accesibilidad universal, sostenibilidad ambiental y rescate histórico. Entre las bondades de la infraestructura destacan árboles nativos de copa amplia para generar microclimas frescos y mitigar el efecto de «isla de calor», acompañados de jardines y áreas de refugio climático.

Asimismo, la plaza consta de un parque infantil, mobiliario urbano moderno, dos puentes, caminerías amplias y rampas con pendientes suaves que garantizan el acceso a personas con movilidad reducida, iluminación total, esculturas, astas de bandera y placas conmemorativas que exaltan el acervo histórico de la localidad.

Por su parte, la capilla San José fue rehabilitada y entregada a los tinaquilleros tras permanecer varios años sin mantenimiento. Con la puesta en marcha de estos espacios, las autoridades regionales y municipales reafirmaron su compromiso de seguir recuperando el patrimonio urbano para fomentar el sentido de pertenencia y el bienestar colectivo.