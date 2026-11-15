Más de 40 agrupaciones celebran el Día del Parrandero en San Carlos

Al ritmo de las maracas, la charrasca, el furruco, la bandolina y la tambora, más de 40 agrupaciones navideñas del estado Cojedes se congregaron este sábado en los alrededores de la plaza Miranda para festejar el Día del Parrandero.

Como dicta la costumbre local cada segundo sábado de noviembre, el encuentro arribó a su 17ª edición reuniendo a miles de asistentes, quienes disfrutaron hasta altas horas de la madrugada dominical con las alegres melodías propias de este género musical tradicional.

Agrupaciones como La Central Cojedes, Los Compadres, La Bochinchera, Integración Navideña, Un Nuevo Son, Los Primos de Manrique, La Campesina, Renacer de Paragüito, Unión Zamorana y Las Consentidas de Solano cautivaron al público presente entonando versos improvisados alusivos a las fiestas decembrinas y sus vivencias cotidianas.

El alcalde municipal, Alexander Mireles, expresó gran satisfacción por mantener viva esta tradición que convoca al talento artístico cojedeño ante un público familiar colmado de paz, armonía y unidad, valores fundamentales para toda la ciudadanía.

Finalmente, el burgomaestre exhortó a los venezolanos a construir unas fiestas navideñas que promuevan el encuentro fraternal, invitando a celebrar sin reservas una época dedicada al nacimiento del Niño Dios, símbolo espiritual de salvación para todos.