Misión Nevado inaugura dos nuevos consultorios veterinarios en Cojedes

La Misión Nevado inauguró este viernes dos nuevos consultorios veterinarios especializados en el municipio Ezequiel Zamora, estado Cojedes, espacios concebidos para brindar atención médica gratuita e integral a las mascotas y animales comunitarios de la entidad.

En San Carlos el nuevo centro asistencial se encuentra ubicado en las inmediaciones del Parque Barreto Méndez y constituye el segundo punto de atención habilitado en la capital cojedeña para responder a la creciente demanda de salud veterinaria el otro consultorio se encuentra en la población de Manrique, en esta localidad.

La jornada inaugural estuvo encabezada por el enlace nacional del PSUV para Cojedes, Jhon Carlos Moreno; Osmar Becerra, integrante del equipo nacional de la Misión Nevado; Juan Mejías, coordinador regional del Sistema de Misiones y Grandes Misiones, junto al Poder Popular organizado de la Comuna «28 de Julio – Comandante Eterno Hugo Chávez».

Durante el acto de apertura, Jhon Carlos Moreno exaltó el trabajo articulado con las comunidades y el movimiento animalista regional para concretar esta meta en beneficio de las familias sancarleñas.

«Celebramos una gran victoria para el municipio Ezequiel Zamora y, sobre todo, para los defensores de los derechos de los animales. Con la Misión Nevado abrimos este segundo espacio para recibir con cariño, respeto y profesionalismo a los animalitos que forman parte de nuestros hogares y llenan de alegría nuestras vidas», enfatizó Moreno.

El ambulatorio cuenta con un equipo multidisciplinario de médicos veterinarios y personal técnico con alta vocación de servicio. Las instalaciones prestarán atención al público en un horario comprendido entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., ofreciendo consultas de medicina general veterinaria, jornadas quirúrgicas de esterilización y castración, asì como desparasitación y aplicación de complejos vitamínicos.

Asimismo, Moreno anunció que se proyecta la apertura de nuevas sedes en los municipios Ricaurte y Tinaco, destacando que estos avances responden a las directrices nacionales de la Misión Nevado y del Ejecutivo Nacional para consolidar una política pública humanista e inclusiva. «Seguimos avanzando en Cojedes con todo el respaldo del Gobierno Bolivariano. Agradezco y felicito a este extraordinario equipo de veterinarios que día a día entregan su corazón por el bienestar de nuestras mascotas», concluyó.