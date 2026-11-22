Con un recorrido fluvial y un amplio debate sobre estrategias para el desarrollo del sector acuícola y pesquero en el estado Cojedes, se llevó a cabo una gran asamblea que reunió a pescadores y habitantes de diversas comunidades del municipio Girardot, consolidando la articulación entre el poder popular y las instituciones del Estado.

Durante la jornada se realizó la entrega de permisos de pesca y del Certificado General de Transporte (CGT), documentos tramitados a través del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca) para garantizar el ejercicio legal y la movilización segura de los rubros.

Asimismo, funcionarios del Ministerio de Pesca y Acuicultura otorgaron reconocimientos a los Consejos de Pescadores, Pescadoras, Acuicultores y Acuicultoras (Conppa) por su labor organizativa, al tiempo que desplegaron un operativo de atención social con servicios gratuitos de barbería para la comunidad.

En el marco del encuentro, Jovanny Hernández, vocero del Conppa en la localidad, subrayó el sacrificio y la entrega que exige el oficio diario en las aguas cojedeñas. “La pesca es una de las labores más duras y rigurosas que existen; aquí no hay horario fijo ni reloj que marque la jornada, porque el día empieza cuando el río llama. A nosotros nos toca lanzarnos al agua a despegar una atarraya sin saber qué peligro nos espera ahí abajo y resistir el sol inclemente o el aguacero, porque detrás de cada lance está el sustento diario de nuestras familias”, expresó.

Hernández también destacó el impacto económico y el alcance comercial de la producción generada en Girardot, la cual trasciende las fronteras regionales y nacionales. “Nuestro trabajo va mucho más allá de llevar comida a la casa; cada cesta que sacamos representa el alimento que llega a nuestros municipios, a otros estados del país, a Caracas e incluso cruza fronteras hasta Colombia con nuestros bocachicos, lo que demuestra la importancia vital del pescador para la alimentación y la economía de tanta gente”, puntualizó.

De igual forma, el representante gremial reafirmó el compromiso de la pesca artesanal con el equilibrio ecológico y el abastecimiento nacional. “Nuestra labor contribuye directamente a la alimentación en varios estados, pero además, en conjunto con las instituciones y los cuerpos de seguridad, garantizamos una actividad sostenible mediante el aprovechamiento controlado de las especies y el resguardo de los ecosistemas, una tarea que hoy resulta indispensable”, afirmó.

Finalmente, el dirigente pesquero valoró la cohesión alcanzada por los trabajadores del sector, aunque exhortó a profundizar las políticas de apoyo técnico y logístico. “Hoy en día estamos mucho más organizados que en tiempos anteriores, pero seguimos necesitando un mayor acompañamiento de las instituciones para fortalecer nuestra faena y asegurar el cuidado de los recursos naturales”, concluyó.

La actividad cerró con un compartir comunitario entre los pescadores, autoridades y vecinos de la zona, reafirmando el compromiso conjunto por el desarrollo productivo de la entidad.