Un total de 35 kilómetros de vialidad agrícola fueron rehabilitados en el sector Gabinero, ubicado en el ámbito de la Comuna Hijo de Chávez del municipio Rómulo Gallegos.

Con esta infraestructura recuperada se optimiza la conexión territorial de 11 consejos comunales, 11 consejos campesinos y más de 1.300 productores y habitantes de la zona.

Las cuadrillas técnicas y operativas del Ministerio de Transporte desarrollaron jornadas intensivas de patroleo y conformación de calzada, complementadas con limpieza de canales y desmalezamiento para asegurar el drenaje pluvial y la transitabilidad permanente en estas rutas de penetración agrícola.

El acondicionamiento de la vía agiliza la entrada de insumos agrícolas y la salida oportuna de cosechas estratégicas —como arroz, maíz blanco, yuca y cultivos de ciclo corto—, además de respaldar la ganadería de doble propósito.

Desde la dirección regional del Ministerio de Transporte destacaron que el cierre de esta fase ratifica el despliegue directo en territorio y permite trasladar maquinaria y personal hacia nuevas comunidades del estado priorizadas en materia de conectividad vial y producción agroalimentaria.