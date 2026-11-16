Goteo en un balcón desata conflicto vecinal en La Candelaria

En un edificio residencial de la parroquia La Candelaria se originó una disputa entre vecinos debido al goteo de agua proveniente de una alfombra colgada en un balcón superior, situación que escaló hasta convertirse en un conflicto directo dentro del grupo de Whatsapp del condominio que terminó involucrando a la comunidad agotada de las constantes peleas de los implicados en el impasse vecinal.

La oficial Yenny Quintero, jefa de la Escuela de Iniciación Preventiva (EIP) del Servicio de Policía Comunal de la señalada parroquia, narró a Últimas Noticias el incidente doméstico derivado de las labores de limpieza. La parte solicitante, una mujer de 58 años, que vive con su esposo e hijos, denunció que en al menos en seis oportunidades, el agua sucia del balcón del apartamento superior caía directamente en su balcón. Se trataba de una alfombra que su vecino, un hombre de aproximadamente 40 años, lavaba y colgaba chorreando agua hacia su propiedad en el piso inferior.

El incidente más reciente y que provocó la denuncia se remontó a cuando el hijo adolescente del denunciado colgó el artículo en el balcón, a pesar de que anteriormente la señora se quejó directamente con su papá para que no volvieran a tender la alfombra allí. El hecho provocó la molestia de la solicitante porque el agua que calificó como “marrón” y “podrida” se metía a su apartamento y ensuciaba unas pertenencias que tiene en ese espacio.

La mujer mencionó que acudió a la Policía Comunal por recomendación de sus vecinos, ya que otra de las causas del conflicto fue que la comunidad empezó a molestarse porque ella reclamaba en el grupo de Whatsapp del condominio cada vez que el acusado colocaba la alfombra que chorreaba el agua en su balcón. No conformes con la queja, se ponían a discutir en el chat por largo rato, lo que generó la inconformidad vecinal.

Quintero aseguró que después de escuchar a la denunciante planificó un encuentro entre las partes y envió una boleta de citación al demandado.

Mediación. El caso fue llevado a la mesa de mediación y resolución de conflictos de la Oficina de Atención Comunitaria del Servicio de Policía Comunal de la parroquia La Candelaria. En la reunión, ambas partes expusieron sus puntos de vista ante los funcionarios actuantes.

La dinámica permitió que la mujer expresara su molestia por el goteo de agua y la falta de consideración hacia su espacio. El hombre, por su parte, aclaró que, si bien hubo un incidente con la alfombra, no era su intención perjudicar a su vecina, y argumentó que el problema no ocurría todo el tiempo.

También se refirieron al hecho de que la comunidad estaba cansada de que usaran el grupo de Whatsapp del condominio para ventilar sus quejas y someterse al escarnio público, un malestar generalizado entre los residentes del edificio.

Compromisos. Tras la intervención, los implicados firmaron un acta de compromiso con cinco puntos fundamentales para restablecer la armonía vecinal y evitar que sus conflictos afectaran a todo el edificio.

En primer lugar, en cuanto al origen del problema, la parte convocada se comprometió a evitar el vertido de agua hacia el balcón de la vecina, prestando mayor atención a la hora de realizar sus labores de limpieza y, como medida para preservar la armonía del condominio. Los involucrados en el impasse acordaron realizar los llamados de atención vía telefónica de manera personal, evitando el escarnio público mediante el grupo de Whatsapp de la comunidad.

Las partes se comprometieron voluntariamente a no agredirse física, verbal ni psicológicamente. Acordaron no realizar ningún tipo de acto de persecución u hostigamiento entre ellos. También se comprometieron a no involucrar a terceras personas en la problemática, exceptuando a aquellos que sean necesarios y facultados para resolver el conflicto.

Finalmente, con la firma del acta, sellaron el fin del conflicto.

Normativa. El caso se fundamentó en lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Se hizo énfasis en los artículos 34, 47, 48 y 49, que regulan las actuaciones de la policía comunal en la resolución de conflictos vecinales y la protección de la convivencia pacífica, otorgando a los oficiales las herramientas para actuar como mediadores.

Asimismo, se aplicaron los principios de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, el Civismo y la Justicia de Paz Comunal del municipio Libertador, que exhorta a los ciudadanos a mantener una conducta ética y de respeto hacia los bienes y el descanso de los demás.

La normativa municipal establece que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y los medios alternativos, tal como ocurrió en este caso.

La oficial Quintero destacó que la mediación culminó con éxito y que ambas partes salieron satisfechas con los acuerdos alcanzados, reiterando el compromiso de la institución con hacer el seguimiento correspondiente del caso para preservar la paz y el respeto en la comunidad.

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