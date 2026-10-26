Provocó daños en vivienda de su vecina al escurrir la ropa que lavaba

Lo que en un principio se atribuyó a una avería en las tuberías del edificio o a un problema estructural, resultó tener un origen distinto. La afectada denunció que el agua que ingresaba a su apartamento desde la ventana era producto de la ropa que su vecina ponía a escurrir en el piso superior.

El inspector del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), Yordin Fernández, quien es además el coordinador del Servicio de Policía Comunal de la parroquia Coche, informó a Últimas Noticias sobre el caso. Dijo que la ciudadana afectada llegó al despacho policial para colocar una denuncia contra su vecina motivado a que colgaba ropa escurriendo agua y “toda esa agua se le metía a su apartamento”, detalló el funcionario.

De acuerdo con el relato, la situación se presentaba de forma recurrente desde hace un año. La denunciante indicó que el agua caía directamente sobre el área de su ventana y fachada, lo que generó acumulación de humedad en las paredes externas de su apartamento.

El problema escaló cuando las conversaciones amistosas, intentando buscar una solución, derivaron en discusiones acaloradas en el pasillo del edificio, al punto que los demás vecinos preferían no meterse para no ser salpicados por el conflicto.

Ante la falta de respuestas, la afectada acudió a las autoridades. La ciudadana fue orientada para que se dirigiera a la Policía Comunal, donde el caso fue asignado al inspector Fernández, quien, después de escuchar las razones de la demanda, citó a ambas partes en la sede policial para realizar una mediación y resolución de conflicto.

Mediación. Fernández recibió a las involucradas en el impasse vecinal en la sala de resoluciones de conflictos de la Oficina de Atención Comunitaria del Servicio de Policía Comunal de Choche.

Durante la reunión, la denunciante expuso los daños materiales que había sufrido en su vivienda debido a la constante filtración. Por su parte, la vecina denunciada explicó que su apartamento no cuenta con un área para tender la ropa de forma adecuada ni con una secadora o exprimidora, porque la que tenía integrada su lavadora se había dañado hace más de un año, por lo que utilizaba la ventana como tendedero sin medir las consecuencias que esto generaba en el piso inferior.

El funcionario policial escuchó los argumentos de las dos mujeres y las orientó sobre la responsabilidad que implica habitar un edificio y compartir espacios comunes. Se les explicó que las acciones individuales, aunque no sean intencionales, pueden afectar la propiedad y la calidad de vida de los demás residentes. Tras el diálogo, las partes aceptaron reconocer sus responsabilidades y buscar una solución conjunta.

Compromisos. Al finalizar la mediación, las involucradas llegaron a acuerdos mutuos. “La demandada se comprometió a no colgar ropa escurriendo agua en la ventana para así evitar perjudicar a los vecinos”, señaló el inspector Yordin.

La denunciada dijo que modificaría sus hábitos de lavado, escurriendo las prendas de forma manual antes de colgarlas o utilizando un tendedero interno para evitar que el agua caiga hacia el apartamento de su vecina. Asimismo, se acordó que ambas mantendrían una comunicación respetuosa ante cualquier situación que pudiera presentarse en el futuro.

La denunciante, por su parte, aceptó el compromiso de su vecina y ambas firmaron un acta de mediación y resolución de conflictos, donde quedaron asentados los acuerdos alcanzados. Con la firma del documento, el caso quedó resuelto en la instancia comunal.

Normativa. El caso se atendió aplicando lo dispuesto en el artículo 13 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, el Civismo y la Justicia de Paz Comunal del municipio Libertador de Caracas, sobre los Deberes Generales para la Convivencia, el Civismo y la Paz Ciudadana, donde hace énfasis acerca del respeto de los bienes materiales entre vecinos y habitantes del municipio. “Asumir una conducta ética y de civismo, evitando cualquier acción, omisión o manifestación contraria al orden público, al respeto por las personas y a sus bienes, en consideración, tolerancia y reconocimiento de sus derechos”, indica el apartado.

Asimismo, insta a conservar en buen estado de uso y funcionamiento los bienes e instalaciones públicas y privadas, así como el entorno ambiental.

El inspector Fernández concluyó que la atención efectiva de las disputas vecinales contribuye a garantizar la sana convivencia dentro de las comunidades. “Gracias a la articulación social y a las estrategias de prevención del delito violento, se ha logrado una atención efectiva de las disputas para seguir garantizando la sana convivencia”, reiteró el funcionario.

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