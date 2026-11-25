Tras casi dos décadas de ausencia desde su debut en el país en abril de 2009, la agrupación sueca Arch Enemy regresará a Venezuela el próximo jueves 1 de abril de 2027 para presentarse en la Concha Acústica del Parque Simón Bolívar, en Caracas.

Como parte de su gira latinoamericana y en el marco de la celebración de sus 30 años de trayectoria y doce discos de estudio, la banda liderada por el guitarrista fundador Michael Amott traerá por primera vez a suelo venezolano a su nueva vocalista, la estadounidense Lauren Hart (ex Once Human), quien asumió el micrófono este 2026 tras el paso de figuras como Angela Gossow y Alissa White-Gluz.

El espectáculo, producido por Comegato Presenta junto a Tu Evento PL, CKC Concerts y The Eclectic Agency Panamá, inició su primera etapa de preventa este miércoles 25 de noviembre a través de la plataforma Maketicket, con boletos fijados en 45 euros más cargos para la localidad General y 70 euros más cargos para el área Arena Moshpit.

Aunque aún resta por confirmarse la agrupación nacional encargada de abrir la jornada, el repertorio promete un recorrido por los mayores éxitos de la banda fundada en Halmstad en 1995, marcando el reencuentro de uno de los máximos exponentes del death metal melódico mundial con el público capitalino.

Esta nueva etapa creativa de la banda se apoya en una alineación multinacional que, junto al núcleo histórico integrado por Amott, el bajista Sharlee D’Angelo y el baterista Daniel Erlandsson, incorpora también al guitarrista estadounidense Joey Concepcion.

En palabras del propio Amott, el reencuentro con el público latinoamericano hace especialmente significativa esta gira, en la que el grupo adaptará su extenso catálogo de clásicos a la potencia vocal y presencia escénica de Hart, conocida también por sus colaboraciones con Kamelot,, consolidando una noche de virtuosismo técnico para la escena extrema local.