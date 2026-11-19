Una gran diversidad de libros se presentaron este jueves 19 de noviembre en la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2026 en la Galería de Arte Nacional de Caracas. Una de las obras que despertó la curiosidad fue “Propiedad territorial y conflictos sociales en la cuenca del lago de Tacarigua”, de la historiadora Nelly Guilarte.



La obra, editada por el Centro Nacional de Estudios Históricos a partir de su tesis doctoral, examina el período comprendido entre 1590 y 1830 para abordar “la posesión territorial y las disputas sociales” en Venezuela, enfocándose en la cuenca del lago de Valencia, entre los estados Aragua y Carabobo. La investigadora se apoyó en documentos históricos.



Guilarte explicó que indígenas, pardos y blancos enfrentaron a grandes propietarios descendientes de conquistadores, como las familias Bolívar y Tovar, que se hicieron de grandes extensiones de tierras fértiles en lo que se denominaba la provincia de Caracas, donde se instalaron trapiches de caña, aguardiente y papelón, por ejemplo.



También detalla que la obra aporta información sobre las tierras, en el periodo de la Guerra de Independencia, que “estaban en manos de los blancos criollos, de la clase social a la cual pertenecía el Libertador, que liderizaron el proceso de independencia. Y en el periodo que va desde 1812 a 1816 se desarrolla una política de confiscación de tierras que se llamó política de secuestro, y las tierras de estos patriotas pasaron a manos de los realistas”.



Añade que en el trabajo hay una serie de juicios y litigios que profundizan en el asunto. Igualmente, el título aporta datos económicos y poblacionales de los pueblos de la región que se fundan a partir de 1620. La publicación estará disponible para su adquisición el próximo año 2027.



Un credo que inspira

Un libro muy especial fue lanzado el día de ayer: se trata de “El oficio de creer”, publicación del Fondo Editorial Mincyt. Su compiladora, Yurimia Boscán, explicó que se trata de una obra que reúne textos de 100 personas que se inspiraron en el popular Credo de Aquiles Nazoa.

Es una obra polifónica, ya que registra desde 2012 hasta 2025 las voces de, por ejemplo, científicos, ingenieros, periodistas, poetas, estudiantes, niños y abuelos que participaron en un taller literario. Boscán afirmó que los textos retratan lo que somos como humanos y su belleza.



La raíz poética de Marlon Zambrano

Otro acto emotivo se vivió en la noche del jueves con el bautizo del poemario “Soy raíz”, de Marlon Zambrano, periodista cultural, cronista y poeta. En la sala Armando José Sequera se encontraron amigos, escritores y lectores para conocer este nuevo título de la editorial Giraluna.



Su autor, quien también es jefe de la sección Chévere de Últimas Noticias, dijo que sus poemas tienen como centro la evocación, tanto de recuerdos que pueden ser sueños o falsas memorias.



En la que cada verso también expone las relaciones amorosas en su sentido más amplio e incluso la condición humana y la ancestralidad.