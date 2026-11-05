“Bonita per se” estrenará en las tablas de El Galpón de Caracas

La escritora Geryadith Areale debutará en la dirección y dramaturgia con “Bonita per se”, un montaje que reflexiona sobre la apariencia y los trastornos de la alimentación. La pieza se estrenará el viernes 13 de noviembre a las 6 pm y tendrá una segunda función el sábado 14 a las 5 pm en la sala del El Galpón, ubicado en la avenida Andrés Bello de Caracas.



Areale es una joven talentosa que ha destacado en el panorama literario con su historia “Bajo la misma arepa” (2022), una novela de comedia romántica que publicó en formato digital y luego en físico con el sello Lemon VZLA.



“Bonita per se”, por otra parte, es una propuesta distinta, ya que es un monólogo en la corriente del teatro de la crueldad, protagonizado por la actriz Zaire Rivas, quien encarna al personaje de La Gorda. Como novedad, contará con personajes secundarios que le darán dinamismo sobre las tablas, interpretados por Javier Mesones y Alanys Correa.



La autora dijo que su pieza concientizará a los espectadores sobre “un problema que persigue a las mujeres”, y agregó que “Bonita per se” es “una reflexión sobre la percepción de la belleza desde afuera. La obra no está escrita desde el punto de vista del personaje, sino desde el punto de vista de la sociedad. El mensaje va dirigido a ellos: miren lo que puede pasar si se siguen imponiendo estereotipos de belleza”.



Esta obra es una producción de Cotidianidad Teatral y sus entradas están disponibles en las taquillas de la sala o a través del correo electrónico j.publicidad20@gmail.com.