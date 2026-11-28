La Cámara Venezolana de Editores (Cave) manifestó su reconocimiento ante las recientes medidas anunciadas por el Ejecutivo Nacional en favor del sector editorial y reafirmó su disposición para convertir estos apoyos en materiales educativos de calidad a costos más asequibles, priorizando los planteles públicos del país.



Según una nota de prensa, la institución gremial comunicó que la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la producción nacional, el financiamiento dirigido a editoriales e imprentas y la eliminación del certificado Comex para la importación representan una oportunidad para fortalecer el sector. El incremento de la capacidad productiva permitirá ampliar la oferta de textos y contribuirá a combatir la piratería, promoviendo el acceso a publicaciones originales, el rigor pedagógico y el respeto al derecho de autor.



Asimismo, la Cave reconoció la labor conjunta con Consecomercio y la perseverancia de autores, editores, impresores, distribuidores y libreros que han sostenido la cadena del libro en Venezuela. Este esfuerzo articulado es fundamental para recuperar el empleo formal, proteger la propiedad intelectual y atender las necesidades educativas de la nación.



La directiva de Cave afirmó que “la lectura y la escritura son herramientas esenciales para desarrollar el pensamiento crítico y formar ciudadanos.”