Estrella de cine que protagonizó varias cintas de Román Chalbaud.
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Cinemateca celebra 90 años de Miguel Ángel Landa con ciclo de cine

La sala en el Museo de Bellas Artes de Caracas proyecta hasta el próximo 8 de noviembre una selección de películas vinculadas al célebre actor venezolano

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Hasta el 8 de noviembre, la sala de la Cinemateca Nacional ubicada en el Museo de Bellas Artes (MBA) de Caracas presenta una programación especial con entrada libre para celebrar los 90 años de vida del icónico actor venezolano Miguel Ángel Landa.


El ciclo de cine está integrado por películas protagonizadas por Landa. Se inauguró el pasado domingo 1 de noviembre con “Crónica de un subversivo latinoamericano” (1975).


La programación continuará el miércoles 4 de noviembre con “Carmen, la que contaba 16 años (1978) a las 3 pm y “Sagrado y obsceno (1975) a las 6 pm.


El jueves 5, a las 3 pm, se proyectarán “El Silbón” (2011) y, seguidamente, “Papita, maní, tostón” (2013).


El viernes 6 la jornada iniciará a las 2 pm con “El Silbón” y “El vampiro del lago” (2017). A las 5 pm se exhibirá “La quema de Judas” (1974), función que contará con un cineforo presencial con el propio Miguel Ángel Landa.


El sábado 7 se presentarán “Manon” (1986) a las 2 pm y “Cangrejo” (1982) a las 6 pm. Finalmente, el ciclo cerrará el domingo 8 de noviembre a las 3 pm con la proyección de “El Silbón” y “Cangrejo II” (1984).

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