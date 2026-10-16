Coral de Ciencias de la UCV festeja cinco décadas cantando

La Coral de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela (UCV) cumple este domingo 18 de octubre 50 años de su fundación, caracterizados por sembrar el canto polifónico, que es inseparable de la fraternidad en equipo.



Ese mismo día de su aniversario, la agrupación realizará un concierto de entrada libre a las 3 pm en el Auditorio Rafael Ángel Martínez de la Facultad de Farmacia de la UCV. Contará con la dirección de Gabriel Abellán, igualmente, se une a la fiesta los Coralistas de Siempre, bajo la dirección de Efraín Arteaga y Eduardo Arias.



Según Marisabel Bor, coordinadora de la Coral de Ciencias, el repertorio destacará el acervo musical, entre arreglos de piezas icónicas y obras venezolanas. Igualmente, afirmó que será un encuentro emotivo de varias generaciones.



Entre las obras del repertorio figuran el “Ave Maria” de Efraín Arteaga, “Maria, Mater Dei” de César Alejandro Carrillo y “En atisbo de azules” de Modesta Bor. Sobre esta última autora, Marisabel, quien también es su sobrina, explicó que tienen varias piezas de la maestra venezolana, honrando así el centenario de su nacimiento celebrado el pasado mes de junio.



Nacimiento y homenaje

Aún sigue siendo un recuerdo triste para la comunidad artística la tragedia del Orfeón Universitario de la UCV, grupo que fue parte de la tripulación del avión de la Fuerza Aérea Venezolana que se estrelló cerca de la pista del Aeropuerto de Lajes, en la isla Terceira, ubicada en las Azores, Portugal, acontecida el 3 de septiembre de 1976.



Este suceso guarda una vinculación directa con la Facultad de Ciencias, ya que en el hecho fallecieron varios de sus estudiantes.

Fueron Carmen Gómez y Ana Itriago, estudiantes de la Escuela de Química, quienes conversaron con el profesor Luis Segundo Jordán para fundar la agrupación; para ello, también integraron a Efraín Arteaga con el fin de que hiciera la selección de los coralistas y los dirigiera. De esta manera nació la Coral de Ciencias, para rendir homenaje a los compañeros que fallecieron en la tragedia del 76.

Durante el Certamen Orlando Di Lasso, en la ciudad de Roma, en 1998.

Gira en el estado Falcón, en 1987.



Su trayectoria musical ha sido aclamada por la crítica nacional e internacional. Entre los laureles destacan el Premio Especial a la Mejor Interpretación de la Pieza Obligatoria en el III Certamen Internacional de Coros de Trelew, en la provincia del Chubut, Argentina, así como el Primer Premio y Medalla de Oro obtenidos en el Certamen Internacional Orlando Di Lasso de 1998, celebrado en la ciudad de Roma, Italia.



Una de las participaciones más memorables de la Coral de Ciencias fue el montaje del oratorio Judas Macabeo, de Georg Friedrich Händel, el cual fue grabado por el programa Clásicos Dominicales de RCTV. La agrupación ha grabado cuatro discos y próximamente estrenará una producción discográfica de música navideña.

Finalmente, Marisabel Bor manifestó que la Coral de Ciencias “mantiene el deseo de seguir ofreciendo música de alto nivel: enseñar a los estudiantes la importancia del canto coral, sembrar valores en torno a la solidaridad, el compañerismo, la colaboración y la empatía, características propias del canto polifónico”.