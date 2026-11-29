La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, envió este domingo un mensaje de ánimo a los más de 16.000 jóvenes que participarán en el intento de establecer un nuevo récord Guinness como la banda de marcha más grande del mundo, una iniciativa que busca superar la marca que actualmente ostenta Japón.

«Venezuela estará compitiendo por un nuevo Guinness, la banda de marcha más grande del mundo. Más de 16.000 jóvenes venezolanos, venezolanas estarán participando con Caballo Viejo, Calixo, Parranda Navideña y nosotros a ganar», expresó la jefa de Estado en un material audiovisual difundido en redes sociales.

La Mandataria Nacional felicitó a la Federación de Bandas de Marcha por la organización de la actividad y saludó a los jóvenes participantes, a quienes transmitió sus mejores deseos para alcanzar el reconocimiento internacional.

«Fue en febrero de este año que convoqué a que participáramos a competir por este premio Guinness. Felicito a la Federación de Bandas de Marcha», recordó la mandataria venezolana, quien estuvo acompañada del ministro para la Juventud, Sergio Lotartaro y el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco.

También invitó a al pueblo venezolano a acompañar el desafío y mantener la expectativa ante la posibilidad de que el país consiga una nueva distinción mundial.

«Junto a toda Venezuela a cruzar los dedos para que hoy ganemos el Guinness, como lo hicimos en el 2022 con nuestro gran sistema de orquesta Simón Bolívar. Éxito para nuestras grandes bandas de marcha», agregó.

Por su parte, el ministro para la Juventud destacó el trabajo de preparación realizado junto a la Federación de Bandas de Marcha para concretar el desafío internacional.

«Nos dio la tarea de con todo este equipo, junto a la Federación de Bandas de Marcha, romper el récord Guinness de la banda marchante más grande del mundo, que lo tiene Japón, con más de 12.000», indicó.

Recalcó que todos los jóvenes, provenientes de diferentes estados del país, ya se encuentran preparados para participar en la actividad, con la expectativa de alcanzar la marca mundial.

«Nosotros ya hoy estamos preparados para desplegar más de 16.000 jóvenes desde Los Símbolos hasta el patio de la Academia, donde vamos a estar contentos y seguros que vamos a romper ese récord Guinness» recalcó.