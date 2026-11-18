“Camino de regreso”, de Carlos Tovar, es una de las novedades que ofrece la editorial Acirema en la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2026, que se realiza en la Galería de Arte Nacional y en la Plaza de la Juventud de Caracas.

Se trata del poemario póstumo del artista plástico, titiritero y referente de los movimientos sociales venezolanos, presentado el pasado martes 17 de noviembre en la sala Armando José Sequera de la Filven 2026, donde estuvieron presentes familiares, compañeros de militancia y amigos.

Portada del libro.

En “Camino de regreso” tuvo una especial participación el poeta Freddy Ñáñez, discípulo de Tovar y editor del libro, quien reconstruyó el itinerario de un hombre que hizo de la creación y la militancia dos formas inseparables de su existencia. Desde su paso por el PRV-Ruptura y la experiencia teatral del grupo de títeres Tachón, hasta su trayectoria como pintor y director de Títeres Kinimarí, Tovar desarrolló una vocación que también encontró cauce en iniciativas como Churuata, el Calendario Socioproductivo y las Escuelas que Siembran Agua.

Según Ñáñez, en Tovar “arte y lucha convivieron en un mismo apostolado”; igualmente resaltó que el luchador social no hizo de la escritura su oficio principal; sin embargo, siempre llevó consigo ser poeta. Macarena de Tovar transmitió un mensaje más íntimo sobre el autor, deteniéndose en su sensibilidad y en una ética que lo llevó muchas veces a postergar su propia obra para servir a los demás y acompañar procesos colectivos de transformación social.

Por otro lado, el diputado Jonathan García, quien fue compañero de militancia de Tovar durante sus últimos años en el estado Táchira, recordó al homenajeado como “un hombre coherente” con su pensamiento y sus acciones en la vida.