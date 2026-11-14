El Sistema recibe donativo que beneficia 84 núcleos en todo el país

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela (El Sistema), recibió un donativo de 85 teclados —uno por cada año de trayectoria de la marca—, beneficiando a cerca de 50.000 jóvenes de 84 núcleos ubicados en los 23 estados del país por parte de Nestlé Venezuela, en el marco del 85° aniversario de su marca SAVOY.

Los instrumentos ya se encuentran operativos en las aulas de El Sistema, utilizándose a diario en la formación de niños y jóvenes. Esta primera entrega representa la base de una relación pensada para trascender en el tiempo y ampliar su alcance a nivel nacional.

«Desde hace 140 años, hemos estado junto a los venezolanos y reafirmamos nuestro compromiso a seguir estando, no solo a través de nuestros productos y operaciones, sino también con nuestras alianzas e iniciativas que generan impacto en la sociedad. Celebrar los 85 años de SAVOY® también significa mirar hacia adelante y transformar su legado en oportunidades para las nuevas generaciones», expresó María Cocho, presidenta ejecutiva de Nestlé Venezuela.

Por su parte, el director ejecutivo de El Sistema, Eduardo Méndez, agradeció el respaldo institucional, resaltando que la donación refuerza los valores compartidos entre ambas organizaciones y fortalece el vínculo que beneficia a la infancia y a la juventud venezolana.

Este acuerdo, consolidado en abril de este año, une a dos instituciones bajo el objetivo común de impulsar la educación y la cultura como motores de transformación social, promoviendo proyectos de formación musical, académica y en valores para el desarrollo del país.