Ensamble Gurrufío y la OSV vibraron para homenajear a los guairenses (+Fotos)

​Para homenajear a nuestro país, los reencuentros y nuestra alegría, para dar la bienvenida a familiares y amigos que hoy vuelven, y para rendir homenaje a los guaireños, tras los trágicos sucesos del pasado 24 de junio, el Ensamble Gurrufío, la Orquesta Sinfónica de Venezuela con la organización de Amigos Sinfónicos y la Dirección de Cultura de la UCV, se reunieron en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela para presentar un concierto inolvidable.

​La legendaria agrupación Gurrufío estuvo acompañada por la orquesta más antigua del país para llevar al público un repertorio 100% venezolano, en recorrido sonoro por todas nuestras regiones que, además, dio la bienvenida formal a la Navidad con un popurrí de aguinaldos interpretados por la OSV, seguidos de unas gaitas acompañadas por el Ensamble Gurrufío, donde la La cabra mocha y la Grei Zuliana, pusieron a cantar a los presentes.

El cuatro de Cheo Hurtado acompañó a las melodías cantoras de la flauta de Luis Julio Toro y puso a vibrar al público con Apure en un Viaje y El diablo suelto, demostrando un virtuosismo y una incomparable destreza en la interpretación de sus instrumentos, acompañados de David Peña, contrabajista del ensamble y las maracas de Juan Ernesto Laya.

Bajo el nombre “Así Suena Venezuela” y bajo la batuta del maestro Aquiles Hernández, el evento, honró la música autóctona del país con el objetivo de ayudar a las víctimas de los terremotos del 24 de junio.

​A través del programa Música con propósito, parte de lo recaudado será destinado a los proyectos de reconstrucción de La Guaira.