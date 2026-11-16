Ensamble Gurrufío y la OSV vibraron para homenajear a los guairenses (+Fotos)

Para homenajear a nuestro país, los reencuentros y nuestra alegría, para dar la bienvenida a familiares y amigos que hoy vuelven, y para rendir homenaje a los guaireños, tras los trágicos sucesos del pasado 24 de junio, el Ensamble Gurrufío, la Orquesta Sinfónica de Venezuela con la organización de Amigos Sinfónicos y la Dirección de Cultura de la UCV, se reunieron en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela para presentar un concierto inolvidable.
La legendaria agrupación Gurrufío estuvo acompañada por la orquesta más antigua del país para llevar al público un repertorio 100% venezolano, en recorrido sonoro por todas nuestras regiones que, además, dio la bienvenida formal a la Navidad con un popurrí de aguinaldos interpretados por la OSV, seguidos de unas gaitas acompañadas por el Ensamble Gurrufío, donde la La cabra mocha y la Grei Zuliana, pusieron a cantar a los presentes.
El cuatro de Cheo Hurtado acompañó a las melodías cantoras de la flauta de Luis Julio Toro y puso a vibrar al público con Apure en un Viaje y El diablo suelto, demostrando un virtuosismo y una incomparable destreza en la interpretación de sus instrumentos, acompañados de David Peña, contrabajista del ensamble y las maracas de Juan Ernesto Laya.
Bajo el nombre “Así Suena Venezuela” y bajo la batuta del maestro Aquiles Hernández, el evento, honró la música autóctona del país con el objetivo de ayudar a las víctimas de los terremotos del 24 de junio.
A través del programa Música con propósito, parte de lo recaudado será destinado a los proyectos de reconstrucción de La Guaira.