La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, entregó este lunes el Premio Nacional de Historia, correspondiente a las ediciones 2025 y 2026, a seis investigadores, docentes y cronistas venezolanos durante la clausura de la vigésima segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven), celebrada en Caracas bajo el lema «Leer es renacer».

La ceremonia protocolar coronó 11 días de programación literaria gratuita para honrar el aporte de los galardonados en el resguardo de la memoria histórica, la narrativa y la investigación documental del país.

Por la edición 2025, la jefa de Estado galardonó a los historiadores William Eduardo García Rivas y Hadelis Solangel Jiménez López, así como al embajador de Venezuela en la República de Benín, Jesús Alberto García, cuyo reconocimiento recibió su hijo, Jesús Alberto García Naspe. En tanto, el premio de 2026 recayó en Gladys María Arroyo, Zully Marina Chacón Morales y Ramón Vicente Chacón Vargas; en nombre de este último lo recibió el presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos (CNEH), Omar Hurtado.

La historiadora y escritora homenajeada de esta edición ferial, Carmen Bohórquez, destacó el valor del encuentro como un espacio indispensable para el debate intelectual y el fortalecimiento editorial. Durante su intervención, la académica enfatizó que la cita permite a los autores exhibir sus obras directamente al público y afirmó que «en la Filven también se consolida la identidad venezolana», celebrando, además, las más de 600 actividades desarrolladas, de las cuales 98 tuvieron carácter internacional.

En consonancia con el homenaje rendido a Rusia como país invitado de honor, Bohórquez resaltó el significado especial de conmemorar los 240 años de la llegada de Francisco de Miranda al Imperio ruso en octubre de 1786. La investigadora recordó la protección brindada por la emperatriz Catalina II frente a la persecución de la monarquía española y los salvoconductos oficiales que salvaron al Precursor en Europa, motivo por el cual sostuvo que «Rusia fue el primer país que apoyó la independencia de nuestra América».

Al cierre de su alocución, la autora elogió la exhibición dispuesta por la delegación rusa en el recinto ferial, señalando que constituye un tributo de alto valor histórico con libros, conferencias y uniformes que honran la gesta mirandina. Tras sentenciar que «lo que nosotros le debemos a Rusia no tiene casi que parangón», Bohórquez ratificó el compromiso de los investigadores con el rescate de la memoria patria y confirmó que las obras galardonadas se desplegarán en las ferias regionales de todo el territorio nacional.