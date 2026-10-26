Entropía viene cargada de fusión y tradición

Ver y escuchar a los muchachos de Entropía desmonta de un solo golpe cualquier prejuicio generacional sobre la juventud contemporánea. Mariana Isabel Gómez en la voz, Diego Puerta, Ángel Colorado y Fernando Sanoja no pasan de los 26 años y desbordan una lucidez apabullante y una pureza que conmueve.

Lejos de la dispersión que muchos atribuyen a la era digital, estos muchachos exhiben una disciplina forjada con rigor académico: Diego egresado del Conservatorio Simón Bolívar y fogueado como solista orquestal; Ángel curtido entre el influjo formador de El Sistema, el colegio Emil Friedman y las aulas de composición de Ars Nova; y Fernando templado en esa misma escuela de vanguardia junto a maestros del calibre de Nelson Sardá. Esa plataforma no los encasilla; al contrario, opera como el trampolín técnico desde el cual se lanzan a una exploración audaz, demostrando que el virtuosismo formal solo cobra sentido cuando dialoga con la intuición más genuina.

En sus palabras reina la certeza de quienes saben de dónde vienen y hacia dónde disparan su artillería sonora. Ángel lo resume con una madurez que desarma: «A través de este grupo buscamos todo eso, el embudo que somos de información, y transformarlo en algo que sea producto de nosotros (…) cómo todas esas influencias convergen para crear música nuestra».

No persiguen la originalidad como un artificio vacío, sino como una necesidad visceral. Frente a la inercia de los algoritmos y la sobreoferta de contenidos, Fernando complementa con una serenidad insólita para su edad: «Uno siempre tiene que tener sus raíces y de dónde viene muy claro. Hagamos la música que hagamos, siempre va a sonar a nuestras raíces y a lo que somos, porque el lenguaje está ahí». Hay en ellos una reverencia natural por la herencia de maestros como Aquiles Báez, Jorge Torres o C4 Trío, pero asumiendo el testigo con una frescura descarada y cosmopolita.

Al estilo de los 4 de Liverpool. Foto: Brayant Herrera.

Esa dualidad entre el arraigo más hondo y la apertura sin fronteras se ha convertido en la firma indeleble de los jóvenes instrumentistas venezolanos, y en Entropía alcanza ribetes de fascinación. Su propuesta es un laboratorio vivo donde el cuatro tradicional, la polirritmia de la costa, el vals caraqueño y la elegancia del jazz coexisten sin costuras.

Cuando se les pregunta sobre la etiqueta reduccionista de ser parte de una «generación perdida», Diego responde con un brillo desafiante en la mirada: «Precisamente ese es uno de los prejuicios que queremos invitar a superar; no somos una generación perdida y en estos momentos es muy importante apreciar lo que somos, porque el sentido de pertenencia es el valor más importante que podemos tener como ciudadanos».

Su búsqueda no esquiva el riesgo: adaptan la técnica de la guitarra clásica a estéticas contemporáneas, transforman baterías de pulso rockero en texturas venezolanas e integran la voz humana no como un adorno lírico, sino como un instrumento melódico arrojado a la improvisación y al scat.

Toda esa ebullición creativa tendrá su prueba de fuego este miércoles 28 de octubre a las 7:00 pm, cuando Entropía desembarque en la Sala Experimental del Centro de Arte Moderno (antiguo BOD) en La Castellana, dentro del emblemático ciclo Noches de Guataca.

El público caraqueño será testigo de un repertorio vibrante, nutrido casi en su totalidad por composiciones originales donde la onda nueva, el merengue y los golpes de tambor se reconfiguran bajo las libertades armónicas del jazz de hoy.