Esmeralda Torres: la poesía brinda esperanza

La palabra de Esmeralda Torres nos guía; es lumbre en la oscuridad para los lectores, porque cada verso retrata el dolor humano, pero también su esperanza y capacidad de recobrar fuerzas.

Su poesía está presente en la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2026, donde la autora es homenajeada. Oriunda de Ciudad Bolívar, pero con toda una vida en Cumaná, Torres es una de las voces fundamentales de las letras venezolanas actuales.



Laureada con el Premio Casa de las Américas 2025 por “Cuerpo quebrado lumbre”, presenta esta obra poética este 16 de noviembre a las 11 am bajo el sello de Monte Ávila Editores y Fondo Editorial de las Américas.



Su trayectoria suma varios reconocimientos, como el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Mérida (México) y el Premio Nacional de Literatura Stefania Mosca. Sobre su homenaje en la Filven, confesó que suele rechazar el protocolo, pero aceptó conmovida porque “el mayor logro de un escritor es tener lectores”. Celebró compartir la distinción con Carmen Bohórquez y Armando José Sequera, su amigo y maestro.

«Cuerpo quebrado lumbre» fue laureado en la mención poesía del Premio Casa de las Américas 2025.



Por Palestina

Sobre “Cuerpo quebrado lumbre”, explicó que comenzó a escribirlo en 2024, movida por el genocidio en Gaza. Esto la impulsó a crear un libro “contra todos los imperios y a favor de los pueblos que sufren opresión”, advirtiendo que, de no detenerse la violencia, “es posible que la humanidad vaya hacia el fin del mundo”.



El poemario integra ecos del 11S en EEUU y de los migrantes en el Mediterráneo, atravesados por un personaje: la Barquera, una suerte de Caronte. Para contrarrestar tanta desolación, añadió un poema inicial esperanzador y una tercera parte, Lumbre, concebida “como una luz difusa que guía” en la oscuridad.



Bajo el lema de la Filven, “Leer es renacer”, y ante los sucesos vividos en el país este año, dijo que “ningún creador puede ser insensible ante lo que hemos estado padeciendo”.



Durante la feria se presentarán dos de sus títulos: el 19 de noviembre a las 4 pm, “La noche de la casa”, libro de cuentos que ganó una mención honorífica en el Premio Casa de las Américas 2023; y el 22 a las 11 am, la antología “Canción de la piedra”.

Agenda

La agenda de hoy tendrá, además, otras siete actividades: taller Proceso editorial del libro jurídico, seguido al mediodía por la ponencia Reseña Histórica de la Sociedad Bolivariana de Venezuela y a la 1 pm Gabriel Saldivia conducirá el conversatorio Pergaminos del tiempo. El ciclo cerrará a las 6 pm con la conferencia El Archivo Histórico de Miraflores: El resguardo de la memoria histórica, la identidad y la soberanía nacional, junto con la presentación del libro El Archivo Histórico de Miraflores: ayer y hoy.