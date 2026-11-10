Este miércoles inauguran exposición inmersiva “Soy loco por ti América” en el Celarg

El Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg) abrirá al público este miércoles 11 de noviembre, a las 10:00 am, la exposición inmersiva “Soy loco por ti América”, una experiencia sensorial diseñada para desdibujar fronteras y reconectar al público con la esencia continental.

Instalada en la sala Rómulo Gallegos bajo la curaduría de Mercedes Longobardi, la propuesta se inscribe en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá para plantear un viaje histórico y visual que transita desde las raíces ancestrales hasta la soberanía tecnológica regional.

Estructurada en diez actos, la muestra utiliza el arte, la luz y los recursos digitales como un lienzo vivo que entrelaza la memoria de los pueblos originarios con las gestas de resistencia y la soberanía cognitiva, entendida como el derecho a crear, educar y desarrollar soluciones científicas propias.

Como subraya su curadora, la exhibición concibe a la región no como un mapa trazado por terceros, sino como una voluntad indomable de autodeterminación, convirtiéndose en un recordatorio de que la fuerza colectiva reside en la integración y en asumir al Sur como una firme postura política, cultural y de futuro.

La experiencia, con una duración de 10 minutos por recorrido para grupos de 20 personas, contó con la labor institucional de Daniela Martínez en la documentación, Yennai Quintero en logística, Sebastián Sánchez en la guía docente y Vladimir Pérez en la imagen gráfica por el Celarg. A su vez, el despliegue multidisciplinario fue materializado por Ángel Mendoza en la dirección técnica y creativa, Pablo Peña en la programación interactiva, Nelson Parra en el mapping, Yaherber Palma en la ambientación musical, junto a José Méndez, José Gregorio Patiño y José Dionise en el montaje.