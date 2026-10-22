Festival de Cine Caricuao proyectará el talento nacional y local del 9 al 12 de diciembre

Del 9 al 12 de diciembre se realizará el primer Festival de Cine Caricuao, una propuesta que busca proyectar el talento nacional y, especialmente, el de la parroquia que da nombre a este evento cinematográfico.



En rueda de prensa realizada este 22 de octubre en la sala de la Cinemateca Nacional, ubicada en el Museo de Bellas Artes de Caracas, los coordinadores Irabé Seguías, Laura Peña y Ricardo Martínez detallaron que el evento tendrá lugar en espacios culturales y educativos de Caricuao, como la Biblioteca Pública Aquiles Nazoa, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista y el bulevar de la UD3, donde se instalarán dos grandes pantallas al aire libre.



Cabe destacar que hasta el día de ayer han recibido 47 películas. La convocatoria para recibir obras estará abierta hasta el próximo 15 de noviembre; los interesados pueden registrarse en el portal festivaldecinecaricuao.com.



La competencia comprende las categorías de largometraje de ficción y documental, cortometraje de ficción y documental, y una sección participativa y formativa especialmente para las comunidades organizadas de Caricuao que realizarán cortos de ficción inspirados en las historias locales. El jurado que evaluará las cintas está integrado por profesionales de destacada trayectoria.



La premiación contempla una estatuilla (realizada por la artista plástica María Mercedes Alvarado) y un certificado, con la expectativa de sumar un incentivo en metálico.

Durante el evento se llevará a cabo un taller de cine infantil en el que niños y niñas aprenderán técnicas de animación para la realización de un cortometraje inspirado en su comunidad.

Entre las actividades se incluyen presentaciones musicales de agrupaciones vinculadas a la parroquia, destaca el grupo Cumbe, pionera de la música afrocaribeña en la comunidad. La programación también incluirá los géneros del ska con la participación de la banda Anunaki, el reggae a cargo del grupo Onyx, y la presencia del rock con Perversus Su.



El festival cuenta con el respaldado del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (sus instituciones de cine adscritas), así como la Alcaldía de Caracas, el Consejo Municipal de Caracas, la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, Parque Ecológico Karikuao Karibe, Grupo Teatral Toromaima, entre otras organizaciones.