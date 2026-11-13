Freddy Ñáñez presenta «Rozar la tierra» en la Filven 2026

La editorial independiente Alborada presentará este domingo 15 de noviembre «Rozar la tierra», el nuevo poemario del escritor venezolano Freddy Ñáñez, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven 2026).

El encuentro tendrá lugar a las 4:00 pm en la Sala Esmeralda Torres de la Galería de Arte Nacional. La publicación apuesta por el formato de libro-objeto mediante una edición especial de cien ejemplares numerados y firmados por el autor, ilustrada en portada por la artista plástica Morella Jurado.

Concebido a partir de poemas y anotaciones de diario redactados en 2024, el libro da continuidad a la línea temática de «Viraje» (2017) y «En otra tierra» (2022). Si aquellas entregas abordaban el desplazamiento y la memoria, este nuevo título plantea una reconciliación con la naturaleza mediante una escritura directa que busca recuperar el vínculo originario con el entorno.

La obra incorpora además la influencia espiritual del haiku y cierra con el apartado «En los alrededores de la poesía», un espacio dedicado a mostrar los apuntes y hallazgos del proceso creativo. Con este volumen, Ñáñez reafirma su concepción del oficio poético como una vía para captar lo sagrado y la totalidad de lo real a través de la belleza.