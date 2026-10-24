Guatire busca ser catalogada «cuna musical» de Venezuela

Con el propósito de reivindicar el arraigo y la memoria cultural local, el Centro de Educación Artística «Andrés Eloy Blanco» (CEA) y la Academia de la Historia del Municipio Zamora convocaron a una Asamblea General Comunitaria para este domingo 25 de octubre, a las 10:00 am, en el Auditorio Prof. Francisco Mujica Toro de Guatire.

El encuentro busca congregar a cultores, instituciones, agrupaciones y ciudadanos en general para redactar y refrendar un acta histórica que proclame de manera colectiva a Guatire como la «Cuna Musical» de Venezuela, sustentándose en figuras tutelares nacidas o forjadas en la localidad, como el Padre Sojo (fundador de la Escuela de Música de Chacao), Vicente Emilio Sojo, Henrique León, Régulo Rico y Pedro Muñoz.

Sobre el origen de la iniciativa, Miguel Alciro Berroterán, presidente del CEA y miembro de la Academia de la Historia local, explicó que la propuesta data de hace más de dos décadas, cuando una gestión similar quedó estancada por falta de voluntad política a nivel legislativo. Frente a ese antecedente, Berroterán planteó cambiar de estrategia al recordar que los grandes reconocimientos populares no requieren de decretos gubernamentales: «¿Quién declaró a Barquisimeto la capital musical de Venezuela? Nadie. No hay antecedentes de una declaratoria oficial, sino que eso surge de la misma gente, por costumbre, por tradición, por identidad regional». Por ello, enfatizó que la meta no es buscar un aval burocrático, sino que la designación «salga de la misma asamblea de guatireños».

El vocero recalcó además el carácter amplio y participativo que persigue la jornada para consolidar el gentilicio zamorano. «Aspiramos incluir a todos. Todos tienen cabida en esto», señaló Berroterán, argumentando que la fuerza de la declaratoria radicará en que no provenga de «ningún organismo público» ni de «ningún ente gubernamental», sino de la propia voz comunitaria, logrando así una distinción que quede sellada «por su gente, por los guatireños».

Finalmente, el promotor cultural subrayó que este respaldo colectivo resulta vital para preservar la herencia viva de la zona. «Todo el que tiene identidad regional y arraigo por lo suyo, se supone que debe considerar la importancia de esta declaratoria», afirmó, evocando la célebre frase del cronista y escritor Guido Acuña sobre Guatire como «el centro del universo». Asimismo, aseguró que la convocatoria cuenta con un respaldo incuestionable: «Ha sido positivo porque no hay manera de contraargumentar la iniciativa que tenemos con la fundamentación histórica», concluyó al invitar a la colectividad a estampar su rúbrica en el documento fundacional durante la jornada dominguera en Guatire.