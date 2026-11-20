Guatire, tras ser formalmente declarada “cuna musical de Venezuela”, celebrará por todo lo alto su acto de oficialización con un concierto este domingo 22 de noviembre a las 4 pm en la Plaza 24 de Julio de la ciudad mirandina.

Se trata de un evento que celebrará la historia y el legado sonoro guatireño, y que contará con la participación de destacados músicos, como Mariantonia Palacios (piano), las cantantes Gilda Lamuño y Xiomara Mistage (sopranos) y Gioconda Cabrera (contralto). La presentación estará liderada por el maestro Miguel Delgado Estévez.



Guatire es tierra de íconos de la música y promotores culturales, como el padre Palacios Sojo, Vicente Emilio Sojo, Régulo Rico y Henrique León, entre otros.



Cabe destacar que Miguel Alciro Berroterán, presidente del Centro de Educación Artística Andrés Eloy Blanco, fue el principal promotor de esta iniciativa popular de autoproclamar a Guatire como cuna musical de Venezuela, en homenaje a Palacios y Sojo, creador de la primera escuela de música del país, que fue la Escuela de Música de Chacao en la etapa colonial, y en homenaje también a Emilio Sojo.