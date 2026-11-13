Inaugurada la Filven 2026 en Caracas con una variada programación

Este viernes 13 de noviembre se inauguró la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2026, con una asistencia masiva de lectores y escritores que encontraron en este evento literario, celebrado en la Galería de Arte Nacional (GAN) y en la Plaza de la Juventud de Caracas, un motivo para tomar un nuevo impulso vital a través de la lectura.

La apertura de la fiesta literaria fue realizada oficialmente por Alejandro López, ministro de Cultura; Serguéi Mélik-Bagdasárov, embajador de Rusia en Venezuela; Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas; Nahum Fernández, jefe de Gobierno del Distrito Capital, y Esmeralda Torres, una de las escritoras homenajeadas.

López resaltó que “Caracas se viste con los libros y las letras” en este evento que tiene como lema “Leer es renacer”.

El ministro se refirió a Rusia, país invitado de honor, como un pueblo con el que Venezuela mantiene lazos de hermandad.

Asimismo, destacó la importancia de seguir construyendo un mundo donde todos los pueblos y las culturas sean tratados como iguales, y de atender el llamado a consolidar y desarrollar el bienestar de todas las sociedades.

Este sábado y domingo

Hasta el 23 de noviembre, la edición número 22 de la Filven se despliega con una variada programación durante todos los días. Este sábado 14 se destacan las siguientes actividades: la conferencia “Viaje de Francisco de Miranda a Rusia”, a cargo de Carmen Bohórquez, a las 11 am en el Pabellón Rusia.

Foto María Isabel Batista

Tuvo una asistencia masiva de lectores y escritores. Foto María Isabel Batista

Igualmente, el mismo día, se presentará el libro “Todos mis poemas”, de Tarek William Saab, a cargo de Alejandro López, Cósimo Mandrillo, Maribel Prieto, Raúl Cazal y Gabriel Jiménez Emán, a las 3 pm en la Sala Filven.

Posteriormente, se realizará un foro por los 60 años de la creación de la Cinemateca Nacional, a cargo de Alejandro López, Rosario Soto y Rosa Raydán, la presidenta de la fundación, a las 5 pm en la Sala Filven.

El domingo 15 de noviembre a las 2 pm destaca una presentación del libro “Rozar la tierra”, de Freddy Ñáñez, a cargo de José Gregorio Vázquez en la Sala Esmeralda Torres.

El público infantil tendrá la oportunidad de disfrutar de un taller de creación literaria a partir del cuento “Vacaciones con mi abuela”, de Gabriel Saldivia, a cargo de Ingrid Sánchez en el Pabellón Infantil.

A las 7 pm se llevará a cabo un recital de poesía por Palestina en la Sala Armando José Sequera.

Para conocer más sobre la programación, consulte la página web: https://filven.com/