El psiquiatra, político y escritor venezolano Jorge Rodríguez Gómez presentó este miércoles 18 de noviembre, en el marco de la Filven 2026, la cuarta edición de su novela «El mar que me regalas», publicada originalmente en 2023 y reeditada bajo el sello Monte Ávila Editores Latinoamericana.



Durante la actividad, el actual presidente de la Asamblea Nacional estuvo acompañado por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López; el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Pérez Pirela; el presidente del Celarg, Raúl Cazal; y el presidente de Monte Ávila Editores, Cósimo Mandrillo.



Fue un acto emotivo y confesional, donde Rodríguez dialogó con los presentadores en torno a las intríngulis históricas y ficticias de la trama.

Ambientada en la Venezuela de los años noventa, la obra que resultó finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos 2025, fue catalogada por sus presentadores como una de las más importantes del país en lo que va del siglo XXI. “Tiene los elementos que debe tener una novela para ser madura y capaz de sacudir a quien esté leyendo” expresó Mandrillo.

El ministro Alejandro López la definió como una novela «caraqueñísima» y un testimonio crucial en torno a los sucesos del Caracazo. Por su parte, Pérez Pirela valoró su carácter de metanovela de la memoria que conjuga el humor negro, la psiquiatría y la defensa de la venezolanidad sin perder la ternura; mientras que Raúl Cazal resaltó el juego entre poesía y narrativa policial que transmite «la fibra de sentirse vivo» y recordó su proyección internacional con su traducción al griego.

Al cierre, un emotivo Jorge Rodríguez celebró el privilegio de ser editado por Monte Ávila entre afectos, confesando que escribió la historia durante ocho meses de convalecencia quirúrgica, seguidos de otros ocho de corrección, guiado por la disciplina matutina, la música y sus lecturas de infancia, en un proceso íntimo donde confrontó la ecuación entre el bien y el mal, evocó la memoria de su padre y dio el protagonismo central a dos figuras femeninas (una mujer y una mujer trans), admitiendo con franqueza que terminó el manuscrito entre lágrimas.



El libro está en librerías y se puede descargar en PDF desde la página oficial de Monte Ávila.