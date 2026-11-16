La historia del oro negro en nuestro país está plasmada en la literatura de destacados autores venezolanos. Como fruto de un gran esfuerzo editorial surge la colección Criaturas de Petróleo, de Monte Ávila Editores Latinoamericana, una de las novedades más relevantes que se presenta para visibilizar obras en torno a este tema, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2026, que se desarrolla en la Galería de Arte Nacional de Caracas.



La primera entrega está integrada por ocho obras fundamentales en los distintos géneros de la literatura. En la narrativa están los títulos “¡Qué molleja de huelga!”, de Domingo Alberto Rangel; “Pluma negra”, de Luis Lira; “Casandra”, de Ramón Díaz Sánchez; “Guachimanes: Doce aguafuertes para ilustrar la novela venezolana del petróleo”, de Gabriel Bracho Montiel; y “Memorias de una antigua primavera”, de Milagros Mata Gil. En ensayo está “Petróleo y poder”, de Rolando Graterol Guzmán. En la crónica se encuentra el libro “Crónicas de las puertas del infierno y otras historias”, de Audio Cepeda Fernández. Y en poesía está la antología “Piedra de aceite”, compilada por Ramón Ordaz.



El escritor Luis Lira afirmó que valora esta iniciativa liderada por Cósimo Mandrillo, presidente de Monte Ávila Editores, ya que “la colección recoge elementos de la creación literaria venezolana alrededor del petróleo y, tal como dice Gustavo Luis Carrera, tiene características que la ubican en una literatura que contiene elementos del realismo social, por ejemplo, pero que de alguna manera es distinta y única”.



Lira manifestó que el conjunto se caracteriza por incluir a autores de referencia y también nuevas propuestas. Concluye que su novela “Pluma negra”, a presentarse este martes 17 de noviembre a las 3 pm en la sala Filven, va “construyéndose desde las vivencias de un pueblo distante a los propios campos petroleros, pero que se ve tocado por el mismo”.

La novela de Lira se presentará este 17 de noviembre.

Novedades en la Feria del Libro

Este martes 17 la Filven 2026 presentará varias novedades, tanto literarias como otras propuestas artísticas y educativas para toda la familia. A las 10 am, en la Sala Carmen Bohórquez de la GAN, se realizará la presentación y lanzamiento de la convocatoria del nuevo Diplomado en Crítica Cinematográfica de la Cinemateca Nacional.



En la sala Filven, y a la misma hora, se bautizará el libro “Carrusel de curiosidades”, de Armando José Sequera. A las 11 am, en la sala Rusia, se realizará una clase abierta de lengua rusa. A la 1 pm, en la Sala Carmen Bohórquez, se desarrollará el lanzamiento del libro “Kim Jong Un. Selección de obras”. Finalmente, en el mismo espacio, a las 6 pm, destaca el bautizo de las “Obras completas” de Enrique Bernardo Núñez, editadas por la Fundación Celarg.