‎La cultura steampunk se apodera de Caracas: Llega la «Zona Steampunk» al Underock Festival en Los Caobos

La capital se prepara para recibir una experiencia retrofuturista sin precedentes. Este próximo sábado 17 y domingo 18 de octubre, el Parque Los Caobos acogerá la «Zona Steampuk: Vapor, Cobre y Fantasía», un espacio único enmarcado dentro del Underock Festival que promete fusionar el arte urbano, el underground y el rock nacional con la estética victoriana industrial.
El punto de encuentro para todos los navegantes ucronicos, entusiastas del movimiento y público general será la espacio frente a la fuente del Parque Los Caobos, a partir de las 12:00 p. m., con entrada completamente libre.
Una inmersión de arte, estética y rock en vivo
La Zona Steampunk ofrecerá una variada agenda artística que integrará las corrientes del Steampunk, Cyberpunk y Gothpunk. Los asistentes podrán disfrutar de:
· Artes Plásticas y Visuales: Exposición de cómics, caricaturas personalizadas, lettering, stickers e ilustración en vivo.
· Performances y Estatuas Humanas: Intervenciones artísticas en vivo y exhibición de piezas vintage y antigüedades.
· Arte Corporal y Movida Subterránea: Galería de expresiones alternativas y modificaciones corporales.
· Música en Vivo: Conciertos con bandas de rock locales que darán vida a la atmósfera del Underock Festival.
Un espacio solidario: Jornada «Héroes Sin Capa»
Más allá del entretenimiento, el festival reafirma su compromiso social habilitando un punto de acopio para la jornada «Héroes Sin Capa». Se estarán recibiendo donaciones de alimentos no perecederos e insumos básicos a beneficio directo de Los Topos de La Guaira y diversos refugios de mascotas de la región. Se invita a todos los asistentes a sumarse y aportar su granito de arena, refiere una nota de prensa.