‎La cultura steampunk se apodera de Caracas: Llega la «Zona Steampunk» al Underock Festival en Los Caobos

La capital se prepara para recibir una experiencia retrofuturista sin precedentes. Este próximo sábado 17 y domingo 18 de octubre, el Parque Los Caobos acogerá la «Zona Steampuk: Vapor, Cobre y Fantasía», un espacio único enmarcado dentro del Underock Festival que promete fusionar el arte urbano, el underground y el rock nacional con la estética victoriana industrial.

‎El punto de encuentro para todos los navegantes ucronicos, entusiastas del movimiento y público general será la espacio frente a la fuente del Parque Los Caobos, a partir de las 12:00 p. m., con entrada completamente libre.

‎Una inmersión de arte, estética y rock en vivo

‎La Zona Steampunk ofrecerá una variada agenda artística que integrará las corrientes del Steampunk, Cyberpunk y Gothpunk. Los asistentes podrán disfrutar de:

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· ‎Artes Plásticas y Visuales: Exposición de cómics, caricaturas personalizadas, lettering, stickers e ilustración en vivo.

· ‎Performances y Estatuas Humanas: Intervenciones artísticas en vivo y exhibición de piezas vintage y antigüedades.

· ‎Arte Corporal y Movida Subterránea: Galería de expresiones alternativas y modificaciones corporales.

· ‎Música en Vivo: Conciertos con bandas de rock locales que darán vida a la atmósfera del Underock Festival.



Un espacio solidario: Jornada «Héroes Sin Capa»

‎Más allá del entretenimiento, el festival reafirma su compromiso social habilitando un punto de acopio para la jornada «Héroes Sin Capa». Se estarán recibiendo donaciones de alimentos no perecederos e insumos básicos a beneficio directo de Los Topos de La Guaira y diversos refugios de mascotas de la región. Se invita a todos los asistentes a sumarse y aportar su granito de arena, refiere una nota de prensa.