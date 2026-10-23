‘La Sirenita y el tesoro del pirata’ llega a Caracas

Una aventura inmersiva que combina magia escénica, música en vivo y efectos especiales desembarca en Caracas. El grupo Teatro Colibrí presenta su nueva súper producción infantil ‘La Sirenita y el tesoro del pirata’, una propuesta diseñada para cautivar a toda la familia en las instalaciones del Centro Cultural Chacao durante cuatro exclusivas funciones.

Bajo la dirección y producción general de José Manuel Ascensao, galardonado con el Premio Avencrit 2026 como productor de teatro infantil y juvenil, y la dramaturgia de Víctor Hugo Gomes, esta pieza transforma el escenario en un universo interactivo que transporta al espectador directo a las profundidades del océano y al puente de mando de un navío pirata.

La trama entrelaza el mito marino con la literatura de aventuras. La historia arranca cuando el temible Capitán Pirata “Nicanor Caupolitán”, cautivado por el canto de una misteriosa sirena, navega a bordo del barco Diamante Negro hacia la “Costa Prohibida” con el objetivo de apoderarse del Tridente de Neptuno.

Asimismo, en las profundidades de Atlántida, la joven sirena Aranza huye de un matrimonio arreglado con el apoyo de su amigo, el pececito Moli, y su hermana Alelí. No obstante, el escape forma parte de una estratagema orquestada por Úrsula, la Bruja del Mar, quien busca despojar al Rey Neptuno de sus poderes y sumir a ambos mundos en el caos.

Foto: cortesía Luis Ugueto

Puesta en escena

El montaje destaca por reunir a más de 25 artistas en escena, acompañados por las coreografías de Erick Romero. La experiencia interactiva promete maravillar a los más pequeños mediante la incorporación de apariciones especiales, efectos visuales, lluvia de burbujas y la simulación de un impactante «tsunami de fantasía».

Más allá del despliegue técnico, la pieza resalta valores fundamentales como la lealtad, la empatía y la transformación personal, ofreciendo una lectura formativa y entretenida para el público infantil.

Las presentaciones están programadas en horario vespertino durante dos fines de semana consecutivos en la sede del Centro Cultural Chacao. Conoce todos los detalles a continuación:

Fechas: Sábado 24, domingo 25, sábado 31 de octubre y domingo 01 de noviembre de 2026.

Hora: 3:00 de la tarde.

Lugar: Centro Cultural Chacao (Av. Tamanaco, El Rosal, Caracas).

Entradas: Disponibles en taquilla física y en la plataforma web de Liveri Tickets.

Precios: Variantes de $12, $15 y $18 (o su equivalente en bolívares a la tasa oficial del BCV).