La Universidad de la Música es la suma de todo un país

En medio del denso enjambre vertical de los edificios de la calle Sanabria de El Paraíso, se abre un oasis donde la memoria caraqueña dialoga con el futuro. La antigua casona señorial que perteneció a la familia de Marcos Pérez Jiménez no está anclada en la nostalgia. Por el contrario, exhibe una metamorfosis deslumbrante donde las molduras de época y los ladrillos originales conviven en armonía milimétrica con una moderna planta de dos niveles, erigida con pulcritud sobre lo que antes fue el patio y la piscina.



Tras sus muros conviven 55 aulas insonorizadas, cubículos individuales y las salas de concierto David Ascanio e Iván Adler, dotadas de paneles acústicos de vanguardia y conectividad digital. Es aquí donde Ronnie Morales, violinista tachirense forjado en las entrañas de El Sistema, director del Conservatorio de Música Simón Bolívar y rector fundador de la recién decretada Universidad de la Música José Antonio Abreu, desgrana la partitura de lo que define, sin rodeos, como la democratización definitiva del arte sonoro venezolano.



Sin confusión

Comienza disipando las confusiones que circularon durante las últimas semana. Ronnie traza la frontera entre ambas instituciones: mientras el conservatorio continúa como el semillero histórico fundado en 1984 que atiende a más de cuatro mil estudiantes (muchos de ellos adolescentes en plena educación media técnica), la universidad encarna el salto hacia la investigación y el tercer nivel.



“El conservatorio sostiene la base práctica y la universidad otorga el rango superior; no compiten, sino que se articulan en una prosecución orgánica donde los dos últimos años del conservatorio equivalen a los dos primeros semestres de la carrera”, explica. El pasado proceso de inscripción de mediados de octubre que colapsó por su volumen los sistemas informáticos, pertenecía a la dinámica habitual del conservatorio. La universidad, en cambio, apenas calibra sus motores internos.

La fachada de la casona colonial.

Frente al revuelo de quienes aspiraban a matricularse de inmediato, el rector llama a la calma y devela la hoja de ruta administrativa. En este momento corre el plazo de 180 días establecido por ley para designar a las autoridades del Consejo Universitario, redactar los reglamentos internos y consolidar las tres facultades fundacionales: Ejecución Instrumental, Composición y Luthería. Ronnie proyecta los tiempos: “El cronograma de preinscripción nacional abrirá en marzo de 2027 y el primer período lectivo (de la universidad) comenzará formalmente en septiembre del próximo año”. El acceso demandará el título de bachiller y una prueba de admisión por especialidad, aunque la estructura contempla un ciclo propedéutico para nivelar a aspirantes de academias externas o del exterior, respaldado por la flamante designación de la institución como centro de Categoría 2 de la Unesco.

Entre lo clásico y lo popular

Al adentrarnos en las aulas donde flota el aroma a nuevo, tras ser inaugurada la sede por la presidenta Delcy Rodríguez apenas el 6 de octubre pasado, asalta la inevitable pregunta sobre la distancia estética entre lo clásico y la tradición popular, una tensión histórica que Ronnie desmonta con vehemencia. Para él, la excelencia no conoce distingos de linaje: “Aquí atajamos la Quinta Sinfonía de Beethoven con la misma exigencia técnica y el mismo rigor interpretativo que la Santa Cruz de Pacairigua de Evencio Castellanos”.



La universidad institucionaliza las licenciaturas en cuatro, mandolina, guitarra tradicional, arpa llanera y arpa tuyera (frutos del programa Alma Llanera), además de consolidar la cátedra de percusión afrovenezolana en cuatro módulos. La premisa es rotunda: un solista de cuatro merece idéntico respaldo teórico, analítico y compositivo que cualquier chelista formado en el molde clásico europeo.

El Centro de Investigación (Cides) es otro de los espacios sumados a esta enorme iniciativa.

Un país hecho de música

Esa vocación integradora se traduce de inmediato en una batalla frontal contra el centralismo capitalino. Desde esta casona de El Paraíso, el proyecto irradia su pedagogía hacia las 18 sedes regionales que ya funcionan en enlace directo con el conservatorio. “La universidad no se agota en una sede física en Caracas; la universidad es todo el territorio nacional”, advierte el rector, detallando que las aperturas de especialidades se regirán por estudios de factibilidad docente para garantizar una plantilla acreditada. En paralelo, la conectividad satelital de los salones y los módulos audiovisuales permitirán a un estudiante en Falcón o Mérida seguir clases magistrales sincrónicas y diferidas, saldando sin complejos las necesidades tecnológicas de estos tiempos.



Ronnie defiende a la música como una herramienta de cohesión y desarrollo humano de primer orden: “El arte y la cultura tributan de manera tangible al producto interno bruto y generan empleo calificado, pero sobre todo reconstruyen el tejido social”. Sus egresados saldrán preparados para pararse frente a una orquesta, gestionar proyectos comunitarios, enseñar en sus regiones de origen y fundar nuevos espacios donde la sensibilidad colectiva venza la apatía. En un país que precisa ingenieros y científicos para levantar sus estructuras, concluye Morales con emoción contenida, una universidad como esta garantiza que la sociedad venezolana no pierda el alma en el intento.