A 50 años del accidente del Hércules C-130 en la isla Terceira de las Azores, en Portugal, donde fallecieron los integrantes del Orfeón Universitario, el duelo persiste. Este jueves 26 de noviembre, a las 3 pm, el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV) acoge el estreno de “El viaje del diapasón”, lectura dramatizada escrita por Roma Rappa y dirigida por Orlando Arocha, concebida como un encuentro catártico para honrar la memoria.



El trabajo escénico incluye la participación del Orfeón, bajo la conducción de Raúl López Moreno. El elenco está integrado por Antonio Cuevas, Daifra Blanco, Morella Alvarado, Egon Ilka, Walter Claro, José Gregorio Franquiz, Raúl López Moreno, Rebecca Núñez, Ariadna Aponte, Jesús Morales, Félix Bellorín, Verónica Molina, Maripili Salas y la participación especial del profesor Víctor Rago, rector de la UCV.

Orfeonistas acompañan a los actores en la lectura dramatizada.

La historia de esta pieza retrata a los tripulantes que iban a presentarse en el XII Festival del Canto Coral; sin embargo, según palabras de Morella Álvarez, una de las intérpretes de la obra y también directora de Cultura de la UCV, hay una poética que se enlaza con el limbo, inspirada en la “Divina comedia” y con Dante Alighieri como personaje, quien los recibe cuando ya están muertos.

“Aunque suena muy duro, se hace desde una mirada poética, con la intención de conmover a las personas que van a ver esta obra”, afirmó Álvarez, y agregó que la pieza está dentro de las categorías de Rappa del teatro sensible y de la escritura del ser doliente, centrada en la experiencia emocional, para provocar “una catarsis. Aunque han pasado 50 años, la tragedia siempre nos dolerá, pero creo que estamos en un proceso de sanación, y la obra forma parte de ello”, dijo.

Según una nota de prensa, Rappa explicó que “esta obra nació de una profunda necesidad por darle a la memoria una forma que pudiera habitarse. El teatro nos permite que las voces que no llegaron pueden volver a cantar sobre el escenario del Aula Magna de la UCV, aunque sea en esta ocasión solo como lectura dramatiza”.

“El viaje del diapasón” es una producción ejecutiva de Ana Sofía Afanador y producción general de Gaudis Catarí, para la Dirección de Cultura de la UCV. Esta única función está dedicada a la memoria del Maestro Raúl Delgado Estévez, al Orfeón Universitario y a todos los orfeonistas que han conmovido con sus voces.

Las entradas están a la venta en la taquilla del Aula Magna de la UCV y a través de la página Livery.com.