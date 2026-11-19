La Sala de Conciertos de la Universidad Central de Venezuela rendirá homenaje este viernes 20 de noviembre a las ocho décadas de vida del percusionista y compositor Carlos “Nené” Quintero con la jornada “Espiritualidad y pulso”. La programación reunirá a músicos y críticos en dos momentos: un conversatorio de entrada libre a las 3 pm y un concierto de Nequint Group a las 5 pm.

Quintero nació el 21 de octubre de 1946 y se formó en San Agustín bajo la guía de Pedro García “Guapachá”. Es una figura clave de la percusión, la composición, los arreglos, el canto y las artes plásticas. A mediados de los años 60 cofundó Los Dementes, impulsó el rock latino con el Grupo Pan, firmando temas como “Comunícate”, “El señor vendrá” y “Escándalo”, y participó en agrupaciones decisivas como Los Satélites, El Trabuco Venezolano, Adrenalina Caribe, Grupo Melao y La Sección Rítmica de Caracas.

Su trayectoria abarca grabaciones y escenarios en cuatro continentes junto a artistas como Celia Cruz, Willie Colón, Eros Ramazzotti, Barry White, Luz Casal y Armando Manzanero, además de colaborar con referentes venezolanos como Simón Díaz, Soledad Bravo, Yordano, Ilan Chester, Frank Quintero, Gerry Weil, Alfredo Naranjo y orquestas sinfónicas nacionales, moviéndose entre el rock, lo folclórico y el Latin Jazz.

El conversatorio gratuito de las 3 pm contará con Gregorio Montiel Cupello, Trina Medina, Xariel Sarabia, Faride Mijares y Willy Díaz para analizar su legado. A las 5 pm, Nequint Group, integrado por Quintero junto a Roldán Peña, Miguel Chacón, Roberto Girón y Alfredo Naranjo, interpretará obras originales y temas del grupo entre Latin Jazz y música tradicional. Las entradas para el concierto se venden en las taquillas del Aula Magna de la UCV.