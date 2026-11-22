El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), llevó a cabo el pasado viernes 20 de noviembre la ceremonia oficial de imposición de la Orden César Rengifo y la entrega de los Premios Rafael Briceño 2026 en la Sala Román Chalbaud del Teatro Alberto de Paz y Mateos.

El encuentro, que reunió a público general y a miembros de la comunidad artística tras una función especial de «La Revolución» de Isaac Chocrón, sirvió para celebrar el balance de una programación desplegada en todo el territorio nacional desde el pasado 3 de noviembre.

Según resaltó el director de la CNT, Carlos Arroyo, la jornada alcanzó más de 335 actividades con la participación de 220 agrupaciones y 4.000 trabajadores de las artes escénicas. Durante el acto protocolar, cinco referentes de la escena nacional recibieron la Orden César Rengifo (distinción instituida en 2025) en tributo a su legado y aporte cultural: Alberto Rowinsky, Armando Carías, Silvia Inés Vallejo, Carmen Ortiz y Luís Domingo González.

En la gala se escenificó la obra «La revolución» de Isaac Chocrón.

Por su parte, los Premios Rafael Briceño 2026, máximo galardón anual creado en 2020 para honrar el mérito y el impacto cultural en las tablas, reconocieron a diez figuras destacadas en distintas menciones. En la categoría de Trayectoria Teatral fueron distinguidos Héctor Becerra, Irabé Seguías, Gerónimo Reyes, Angelica Rinaldi y Jariana Armas; en Trayectoria Regional fue galardonada la actriz y formadora yaracuyana Elsy Loyo, de la Agrupación Teatral Coordinación; y en Trayectoria Internacional se premió al director Hassane Kassi Kouyaté por su labor en África y Europa. La gala también entregó el Premio Especial a la diseñadora de vestuario Altagracia Martínez, rindió un Homenaje a la Memoria del maestro Luís Márquez Páez y cerró con el anuncio más esperado de la noche, al revelar entre once nominados al actor y director Yohn Terán como Artista Joven Destacado del Año.

Como antesala y en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2026, el espacio El Verde del Teatro Alberto de Paz y Mateos acogió una jornada académica y literaria. El encuentro incluyó la conferencia «Teatralidad Hekura-mou Yanomami», dictada por Luis Eduardo Fossi, y el bautizo del libro digital «Ensayos Teatrales 2», una compilación editada por El Perro y la Rana con textos de José de la Cruz Rojas Uzcátegui, Carlos Edsel González, Freddy Torres, Luis Eduardo Fossi, Keudy López, Jan Thomas Mora Rujano y José Ramón Castillo.

Con información de la CNT.