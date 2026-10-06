Mariantonia Palacios ingresará a la Academia Nacional de la Historia

En un hecho sin precedentes para la historiografía venezolana, la investigadora, docente y pianista Mariantonia Palacios se incorporará formalmente como Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela durante una sesión solemne de investidura que tendrá lugar este jueves 8 de octubre de 2026, a las 10:30 am en la Sala de Conciertos de la Universidad Central de Venezuela (UCV).



La ceremonia contará con el discurso de contestación a cargo de la historiadora y numeraria Inés Quintero, en un acto que congregará a destacadas personalidades del ámbito intelectual, artístico y universitario del país.



La llegada de Palacios al cuerpo colegiado marca un hito institucional de singular trascendencia, al convertirse en la primera profesional del campo de la música y la musicología en acceder a dicho rango en la historia de la Academia. Este acontecimiento consagra el valor de la música y de las fuentes sonoras no solo como objetos y documentos de estudio histórico fundamentales para la comprensión de los procesos sociales y culturales del país.



Palacios ocupará el Sillón Letra “R”, que estuvo custodiado anteriormente por el geógrafo e historiador Pedro Cunill Grau. Su postulación fue presentada y respaldada formalmente por los miembros de la academia Elías Pino Iturrieta, Carole Leal y Ocarina Castillo, reconociendo el rigor de una labor que tiende puentes definitivos entre las ciencias históricas y la musicología.



Magisterio y creación

Nacida en Caracas en 1960 en el seno de una familia de profunda tradición artística y civil, es nieta de Inocente Palacios, abogado, músico, promotor cultura y miembro de la Generación del 28, y de Josefina Juliac, cofundadora del Ateneo de Caracas.



Palacios construyó una sólida formación como pianista ejecutante en la Escuela Juan Manuel Olivares y Maestra Compositora en el Conservatorio Juan José Landaeta, complementada con estudios universitarios en la UCV, donde obtuvo su licenciatura en Artes y la maestría en Musicología Latinoamericana bajo la tutela de figuras como Harriet Serr, Alberto Grau y Pablo Castellanos.



A lo largo de más de cuarenta años dedicados a la docencia e investigación, se desempeñó como profesora titular tanto en la UCV como en la Universidad Simón Bolívar, dirigiendo la Escuela de Artes de la Central a partir de 1998 y asumiendo responsabilidades operativas como la dirección del Coro de la Ópera del Teatro Teresa Carreño entre 1985 y 1990. Sus líneas de estudio se han enfocado en el rescate del repertorio venezolano y regional desde la Colonia hasta el siglo XXI, la edición crítica de partituras y la visibilización de las mujeres compositoras de los siglos XIX y XX.



Su trayectoria académica se complementa con una prolífica labor de difusión a través de proyectos como la Biblioteca Virtual Musicológica Juan Meserón, así como su presencia radial en emisoras como Radio Capital, Radio Nacional de Venezuela y la Emisora Cultural de Caracas. Asimismo, desarrolló una extensa labor interpretativa e investigativa junto a su esposo, el musicólogo Juan Francisco Sans.



En su faceta internacional se incluye la dirección artística de la Compañía Lírica Nacional de Costa Rica en 2003 y su actual desempeño docente en el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín y la coordinación de las Escuelas Yamaha en Colombia. Su incorporación sella el reconocimiento a su labor de salvaguardar la memoria sonora de Venezuela.